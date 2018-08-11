Сергей Гуренко: "На победе над "Зенитом" жизнь не заканчивается. Нам еще в Питере играть"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко​ в интервью "СЭ" рассказал, за счет чего его команда разгромила "Зенит" в отборе Лиги Европы со счетом 4:0. По его словам, радоваться особо не стоит, ведь впереди ответная игра.

– С каким настроением прошла тренировка после разгрома "Зенита"?

– Все обычно, настроение рабочее. Игравшие вчера провели восстановительное занятие, а остальные готовятся к матчу Кубка страны.

– Не было желания предоставить выходной команде после такой победы?

– У них завтра выходной. На победе над "Зенитом" жизнь не заканчивается.

– Пока ехали на тренировку и с нее, люди в машинах вам не сигналили?

– Немного. Понимаю, что им приятна такая победа.

– Какие эмоции у вас были после финального свитка? Шок?

– Никаких не было. Нам еще в Питере играть. На сегодняшний день мы ничего особенного не сделали. (Андрей СИЗЯКИН)