Сергей Андреев: "Ростов" не забывал о задачах в чемпионате России!"

Бывший главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев прокомментировал выход "Ростова" в 1/16 финала Лиги Европы после ничьей в матче с голландским ПСВ.

– В матче с ПСВ "Ростов" добился великолепного результата. Как только я увидел во время жеребьевки "Баварию" и "Атлетико", то сразу сказал, что третье место – оптимальный вариант. Так и случилось.

О задачах в чемпионате России тоже никто не забывал. В текущем сезоне, конечно, они выступают немного хуже, чем в прошлом. Это связано с тем, что достаточно сложно перестроиться после европейского футбола на российский. К тому же у "Ростова" не такая большая скамейка запасных, чтобы удерживать и первенство страны, и матчи за еврокубки на одинаковом уровне.

Думаю, что на чемпионате России делать акцент уже не имеет смысла – вряд ли они поднимутся выше пятого места. На два фронта играть очень сложно. (Любовь КОНЯЕВА)