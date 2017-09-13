Семин взял на матч с "Копенгагеном" 22 игрока

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин огласил заявку команды на матч группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена". В составе железнодорожников в Данию прилетели 22 игрока. Из основного состава отсутствуют восстанавливающиеся от травм защитник Ведран Чорлука и нападающий Ари.

Полностью заявка "Локомотива" выглядит следующим образом:

вратари – Гильерме, Никита Медведев, Антон Коченков;

защитники – Неманья Пейчинович, Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Виталий Денисов, Борис Ротенберг, Мачей Рыбус;

полузащитники – Дмитрий Баринов, Алан Касаев, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Мануэл Фернандеш, Владислав Игнатьев;

нападающие – Михаил Лысов, Аршак Корян, Эдер.

Матч "Копенгаген" – "Локомотив" состоится завтра, 14 сентября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.