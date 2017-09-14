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18:59 | Футбол — Лига Европы

Семин сделал две замены в "старте" "Локо" на матч с "Копенгагеном"


Стал известен состав "Локомотива" на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена". Наставник железнодорожников Юрий Семин сделал две замены в "старте" по сравнению с последней игрой против "Ахмата" (1:1) - на поле появятся Мачей Рыбус и Дмитрий Тарасов

Полностью заявка "Локо" выглядит следующим образом: Гильерме - Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус - И. Денисов, Тарасов, Мануэл Фернандеш, Ал. Миранчук - Фарфан; запасные - Медведев, Коломейцев, Эдер, Ротенберг, В. Денисов, Баринов, Ант. Миранчук.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
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