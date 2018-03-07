Семин объяснил, почему не взял в Мадрид Ари и Фарфана

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" расставил приоритеты, передает из Мадрида спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Специалист отметил, что команда уже забыла о результате матча чемпионата России против "Спартака".

– Почему не прилетели Фарфан и Ари? Мы думали, что вы их берегли специально для "Атлетико"?

– Все просто, они еще не восстановились. Конечно, для нас это большая потеря, но такова жизнь. Это футбол.

– Можно ли сделать вывод, что чемпионат для вас важнее Лиги Европы? Почему не рискнуть?

– Не хочу рисковать здоровьем игроков. Иначе они могут при повторной травме на долгий срок выйти из строя. Это нам не выгодно. Я тут не только на доктора ориентируюсь, но и на беседы с игроками. Вот и принял такое решение.

– О "Спартаке" забыли уже?

– А что вспоминать? Все помнят снег. Результат вот забыли, а снег помнят.

– Чорлука будет играть?

– Вы из Хорватии? Понятно. У него большие шансы.

– Минимальное поражение станет приемлемым результатом?

– Не очень. Хотя и понимаем, что играем с одной из лучших команд Европы. Но у нас тоже есть свои качества.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде завтра, 8 марта. Начало игры – 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится в Москве 15 марта.