"Сельта" - "Краснодар": чей состав дороже

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сегодня "Краснодар" играет в гостях с "Сельтой" . "СЭ" сравнил стоимость ориентировочных стартовых составов команд.

Ориентировочный "старт" клуба из Виго (по версии "СЭ") оцениваются transfermarkt.de в 66,5 миллиона евро. При этом 14 миллионов – прогнозируемая трансферная стоимость крайнего нападающего Яго Аспаса.

"Сельта": стоимость ориентировочного стартового состава. Фото "СЭ"

"Первые одиннадцать" краснодарского клуба (по версии "СЭ") оцениваются transfermarkt.de в 36,3 миллиона евро. Наибольшая стоимость значится у центрального защитника "быков" Андреаса Гранквиста – 6 миллионов.

"Краснодар": стоимость ориентировочного стартового состава. Фото "СЭ"

Матч "Сельта" – "Краснодар" начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.