18:30 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Сельта" - "Краснодар": чей состав дороже

"Сельта" - "Краснодар": сравнение стоимости составов. Фото "СЭ" "Сельта": стоимость ориентировочного стартового состава. Фото "СЭ" "Краснодар": стоимость ориентировочного стартового состава. Фото "СЭ"
"Сельта" - "Краснодар": сравнение стоимости составов. Фото "СЭ"
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сегодня "Краснодар" играет в гостях с "Сельтой". "СЭ" сравнил стоимость ориентировочных стартовых составов команд.

Ориентировочный "старт" клуба из Виго (по версии "СЭ") оцениваются transfermarkt.de в 66,5 миллиона евро. При этом 14 миллионов – прогнозируемая трансферная стоимость крайнего нападающего Яго Аспаса.

"Сельта": стоимость ориентировочного стартового состава. Фото "СЭ"
"Сельта": стоимость ориентировочного стартового состава. Фото "СЭ"

"Первые одиннадцать" краснодарского клуба (по версии "СЭ") оцениваются transfermarkt.de в 36,3 миллиона евро. Наибольшая стоимость значится у центрального защитника "быков" Андреаса Гранквиста – 6 миллионов.

"Краснодар": стоимость ориентировочного стартового состава. Фото "СЭ"
"Краснодар": стоимость ориентировочного стартового состава. Фото "СЭ"

Матч "Сельта" – "Краснодар" начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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