22:46 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Самир Ханданович: "Интер" играл с "Саутгемптоном" в несвойственный себе футбол"

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Вратарь "Интера" Самир Ханданович после домашней победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы над "Саутгемптоном" (1:0) подчеркнул, что команда играла в несвойственный ей футбол. По словам словенского голкипера, итальянскому клуба была нужна победа любой ценой.

– У наших ворот было несколько очень опасных эпизодов, – приводит Sky Sport Italia слова Хандановича. – В одном из них мне ничего не оставалось, кроме как бросится в ноги игроку соперника. Сегодня нам был нужен результат любой ценой, и мы его добились. Однако на протяжении большей части матча "Интер" играл в несвойственный себе футбол. Мы не выглядели лидером в сегодняшней встрече. Эта победа должна придать нам уверенности в преддверии будущих матчей. Считаю, что команде стоит прибавить в эффективности и стараться избегать образования свободных зон при потере мяча.

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