Руслан Нигматуллин: "Победить со счетом 3:0 "Зениту" будет слишком сложно"

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в преддверии ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов "Зенит" – "Андерлехт" и "Ростов" – "Спарта" заявил, что питерцам необходимо приложить максимум усилий, чтобы отыграться после поражения 0:2. Напомним, в первой встрече "Ростов" добился убедительной победы со счетом 4:0, а "Зенит" уступил "Андерлехту".

– Счет 2:0 вполне отыгрывается, но нужно три забитых гола, – сказал Нигматуллин. – Конечно, питерцы удивили своей неудачной игрой, однако все по-прежнему в их руках. В этот раз, думаю, победить получится, но 3:0 – это слишком сложно. Шансов на успех у "Андерлехта" сейчас больше.

У "Ростова" же есть огромный запас. Должен, наверное, произойти какой-то невероятный форс–мажор, чтобы "Ростов" не прошел дальше. (Любовь КОНЯЕВА)