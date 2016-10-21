Руслан Нигматуллин: "Лодыгин продолжает подписывать себе смертный приговор"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин, допустивший очередную ошибку в матче группового турнира Лиги Европы с "Дандолком" (2:1), находится в плохой форме с конца прошлого сезона. На 52-й минуте игры россиянин совершил прыжок в ближний угол ворот, в то время как удар пришелся по центру.
- Скажем так, эта ошибка - как продолжение предыдущих нескольких голов Лодыгина, - заметил Нигматуллин. - Сложно объяснить, почему такое произошло. Мяч полетел в одну сторону, а вратарь почему-то двинулся в другую. И ведь не скажешь, что это был такой уж радиоуправляемый удар. Видимо, Лодыгин находится в плохой форме еще с конца прошлого сезона.
Не хочу выглядеть критиканом вратаря "Зенита". Поверьте, если он проведет отличный матч, я его обязательно похвалю. Но в последнее время Лодыгин не дает поводов для комплиментов. Он раз за разом подписывает себе смертный приговор. Все чаще говорят о его сменщике. Последние события явно не в пользу Лодыгина. Ведь его ошибки ставят в сложное положение весь "Зенит". Так было, в частности, в матче со "Спартаком", "Маккаби"…
- Допускаете, что в ближайших матчах место в воротах займет Кержаков?
- Не понимаю, почему ему не доверяют. Те матчи, которые я видел, он провел на твердую четверку. Играл ровно, довольно надежно. Может быть, ставка на Лодыгина - это какой-то маркетинговый ход или же тренеры по-прежнему верят в то, что он исправится. Но, по-моему, Лодыгин хорошо провел в Питере только первый сезон. А дальше… Может быть, дело в психологии?
- Зимой в "Зените" может оказаться вратарь "Амкара" Селихов. Справится?
- Это один из самых перспективных наших вратарей. Для своего возраста очень зрело стоит. Правда, одно дело играть в "Амкаре", а другое - в "Спартаке" или "Зените". Другое давление. Но, мне кажется, у него должно получиться. Я с ним недавно познакомился. Александр произвел приятное впечатление. Скромный парень. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Г⚽Л! ДАНДОЛК @@DundalkFC– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 20 октября 2016 г.
Футбол.#UEL #ЛигаЕвропы. Группа D. 3-й тур. #ДандолкЗенит 1:0 52' Роберт Бенсон pic.twitter.com/3hXdWRItPG
Platinum1991
"ЗЕНИТ" ОДЕРЖАЛ ВОЛЕВУЮ ПОБЕДУ НАД "ДАНДОЛКОМ"!!! Ура! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ и показать свой класс. Зенит не сумел забить в первом тайме по причине слабого розыгрыша мяча возле и в штрафной соперника! Неожиданно для всех, в том числе для самих себя, отрывает счёт "Дандолк". Приходит мяч к Бэнсону около штрафной "Зенита", Роберт пробил с левой ноги, в дело вмешался РИКОШЕТ от Ломбертса и Лодыгин тут уже был бессилен. Гол случился не по вине Юрия, а по вине рикошета от Ломбертса!!! Юрий Лодыгин НЕ ВИНОВАТ в пропущенном голе! В пропущенном голе виновата защита Зенита, а не Юрий!!! Маурисио БЕЗОБРАЗНО пробил пенальти и Зенит не смог забить третий мяч! Юрий Лодыгин во сто крат лучше играет чем Селихов! Да и денег от сэкономит Зениту! Зениту не нужен вратарь! Это надуманная ситуация у Луческу! Юрий Лодыгин - это ВЕСОМЫЕ пол команды, а с его уходом - Зенит ждёт провал во вратарской позиции и Селихов её НЕ ЗАКРОЕТ! Юрию Лодыгину надо поработать над приёмом мяча и укрепить концентрацию на тренировках и всё! А тратить семь ЛИМОНОВ евро из-за двух не вынужденных ошибок Юрия Лодыгина - ЭТО ПЕРЕБОР, пустая трата и выбрасывание газпромовских денег на ветер! ЗАБЫЛИ быстро и ПАМЯТЬ у Зенита коротка, когда Юрий Лодыгин ДВЕСТИ раз СТОПУДОВО выручал команду, а теперь из-за нескольких ошибок готовы с ним расстаться! Пусть Юрий Лодыгин играет дальше и приносит большую пользу Зениту! Лучше СИНИЦА Юрия в руках, чем журавль Селихова в НЕБЕ и ещё СЕМЬ лимонов впридачу, которые он НЕ СТОИТ! Овчинка выделки НЕ СТОИТ!!! Однозначно!
15:31
Komendant1
Ещё один критикан вылез. Без тебя разберутся.
15:26