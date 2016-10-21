Руслан Нигматуллин: "Лодыгин продолжает подписывать себе смертный приговор"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин, допустивший очередную ошибку в матче группового турнира Лиги Европы с "Дандолком" (2:1), находится в плохой форме с конца прошлого сезона. На 52-й минуте игры россиянин совершил прыжок в ближний угол ворот, в то время как удар пришелся по центру.

- Скажем так, эта ошибка - как продолжение предыдущих нескольких голов Лодыгина, - заметил Нигматуллин. - Сложно объяснить, почему такое произошло. Мяч полетел в одну сторону, а вратарь почему-то двинулся в другую. И ведь не скажешь, что это был такой уж радиоуправляемый удар. Видимо, Лодыгин находится в плохой форме еще с конца прошлого сезона.

Не хочу выглядеть критиканом вратаря "Зенита". Поверьте, если он проведет отличный матч, я его обязательно похвалю. Но в последнее время Лодыгин не дает поводов для комплиментов. Он раз за разом подписывает себе смертный приговор. Все чаще говорят о его сменщике. Последние события явно не в пользу Лодыгина. Ведь его ошибки ставят в сложное положение весь "Зенит". Так было, в частности, в матче со "Спартаком", "Маккаби"…

- Допускаете, что в ближайших матчах место в воротах займет Кержаков?

- Не понимаю, почему ему не доверяют. Те матчи, которые я видел, он провел на твердую четверку. Играл ровно, довольно надежно. Может быть, ставка на Лодыгина - это какой-то маркетинговый ход или же тренеры по-прежнему верят в то, что он исправится. Но, по-моему, Лодыгин хорошо провел в Питере только первый сезон. А дальше… Может быть, дело в психологии?

- Зимой в "Зените" может оказаться вратарь "Амкара" Селихов. Справится?

- Это один из самых перспективных наших вратарей. Для своего возраста очень зрело стоит. Правда, одно дело играть в "Амкаре", а другое - в "Спартаке" или "Зените". Другое давление. Но, мне кажется, у него должно получиться. Я с ним недавно познакомился. Александр произвел приятное впечатление. Скромный парень. (Виталий АЙРАПЕТОВ)