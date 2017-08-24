Руслан Аджинджал: "У "Краснодара" есть все предпосылки для победы над "Црвеной Звездой"

Бывший полузащитник "Краснодара" Руслан Аджинджал, ныне занимающий должность тренера команды, выразил уверенность в том, что "быки" имеют все предпосылки к победе над "Црвеной Звездой" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. При этом специалист подчеркнул, что игра получится тяжелой.

- Безусловно, мы ожидаем только победы. Я думаю, что у нас все предпосылки к этому есть, - приводит "Р-Спорт" слова Аджинджала. - Игра будет очень тяжелая, но я уверен в результате: мы должны и обязаны проходить дальше. Из первого матча мы сделали выводы и сегодня постараемся все наработки воплотить в игре.

Мы сыграли с этой командой, узнали ее, и думаю, что все у нас получится. Но еще раз повторюсь: я точно знаю, что игра будет очень сложная, нужно сконцентрироваться и приложить максимум усилий.

Не могу сказать, что их болельщики как-то отличаются, но, разумеется, для "Црвены Звезды" большой плюс, что у них болельщики хорошо поддерживают. Но и наши не отстают! Я надеюсь, что поддержка сербская не помешает нашим футболистам показать свою лучшую игру.

Напомним, что ответный матч "Црвена Звезда" - "Краснодар" состоится сегодня, начало игры - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.