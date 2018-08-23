"Русенборг" победил "Шкендию" благодаря голу Бендтнера

"Гент" и "Бордо" сыграли вничью в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы - 0:0. Бывший футболист "Зенита" Вукашин Йованович остался в запасе французского клуба.

В другой игре "Русенборг" взял верх над "Шкендией". Победный мяч провел бывший форвард датчан Никлас Бендтнер.

Ответные игры состоятся 30 августа.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Первые матчи

"Русенборг" (Норвегия) - "Шкендия" (Македония) - 3:1 (3:0)

Голы: Джебали, 11 (1:0). Бендтнер, 15 (2:0). Леви, 44 (3:0). Стениу Жуниор, 76 (3:1).

"Гент" (Бельгия) - "Бордо" (Франция) - 0:0

Удаление: Кунде (Б), 90+3.