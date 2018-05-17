Руди Гарсия: "Пайет не усугубил свою травму"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия после финала Лиги Европы против "Атлетико" (0:3) отметил, что поставили не до конца здорового Димитри Пайета на матч, так как он является одним из лучших игроков. Полузащитник ушел с поля в первом тайме из-за повреждения.

- Я решил поставить в основу Пайета, так как это один из лучших наших игроков, - приводит пресс-служба УЕФА слова Гарсии. - Даже не в оптимальном состоянии он создал момент для Жермена. Нам не хватало его при "стандартах", ведь "Атлетико", если когда-либо пропускает, то как раз со стандартных положений.

Пайет переживал о том, сможет ли он играть и сможет ли нормально бить по мячу. Он не усугубил травму сегодня - просто не был полностью здоров. В таких матчах иногда приходится идти на риск.