"Ростов" заработал в Лиге чемпионов и Лиге Европы 18,45 миллиона евро

"Ростов" за свои выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2016/17 заработал 18,45 миллиона евро.
2 миллиона донской клуб получил за участие в отборочном турнире главного еврокубка, 12,7 миллиона – за выход в групповой турнир, 1,5 миллиона – за победу над "Баварией" (3:2), 1 миллион – за две ничьи с ПСВ. Также ростовчане заработали 500 тысяч евро за участие в 1/16 финала Лиги Европы и 750 тысяч за выход в 1/8 финала турнира.
После окончания сезона итоговая сумма увеличится, когда УЕФА, использующий систему централизованного маркетинга, подсчитает суммы отчислений каждому клубу, игравшему в еврокубках. Для "Ростова" она может составить примерно от 2 до 5 миллионов евро.
ЦСКА выплатят не менее 14,2 миллиона евро: 12,7 миллиона – за участие в групповом турнире Лиги чемпионов, а еще 1,5 миллиона – за три ничьи. Кроме того, красно-синим, как и "Ростову", УЕФА переведет часть доходов от продажи маркетинговых прав.
"Зенит" заработал 5,5 миллиона: 2,6 – за участие в групповом турнире Лиги Европы, 1,8 миллиона – за пять побед, 0,6 миллиона – в качестве бонуса за первое место в группе, а также 0,5 миллиона – за выход в 1/16 финала.
"Краснодар" получит 4,99: 2,6 – за участие в групповом турнире Лиги Европы, 0,72 миллиона – за две победы, 0,12 миллиона – за ничью, 0,3 миллиона – в качестве бонуса за второе место в группе, а также 1,25 миллиона – за выход в 1/8 финала.
И "Зениту", и "Краснодару" тоже полагаются отчисления от централизованной реализации УЕФА маркетинговых прав. (Александр БОБРОВ)
SSNA7
NapoliFC_____Так енто рублей, что при нвнешнем курсе - $6М. А заработали в 3 раза больше. Если и сечас долги не покроют - стоит задуматься...
15:50
инженер-р
Ростов - Гордость!!!
15:35
xueks
какая же разница все-таки между лч и ле в заработке, даже позорный кабинет гинеровский больше заработал чем краснодар и зенит хотя очков больше набрали
14:28
Вперед Германия!!!!!
будет на что с бюджетом рассчитаться, а потом еще в долг взять. стратегия развития российских государственных клубов.
14:20
NapoliFC
У клуба 360 миллионов долгов, о чем вы?:) Отдадут их и будут новые плодить дальше...
14:18
\AleXiuS/
victor Поздравляю команду и Бердыева! Хорошая работа! Я давно подозревал, что Бердыев специально не занимал 1 место в РФПЛ в прошлом году, чтобы заработать на отборочных к ЛЧ матчах ))) 12:16 +++++++++++++++++ Лучший коммент ))))
14:08
muxaizsochi
Пилите, Шура, пилите!
13:56
Don Miguel
Раскулачить срочно и к едреней фене! Все поделить! 18 миллионов Евро поделить на 150 миллионов россиян, это же будет..... Просто сумасшедшая сумма. Аж 8 рублей! КАЖДОМУ! Но один раз. Кто бы мне еще подсказал, чего мы на эти 8 рублей сможем купить....
13:33
igorvasilevich
Свинству Бой! Ага из этих денег 10 лямов по долгам по зарплате уйдут точно.
13:02
Свинству Бой!
Боюсь, что из этих бабок в клуб попало лямов 5-6, остальное по карманам распихали прохиндеи из окружения команды. По любому опять будут из бюджета тянуть немало и даже много и из всес гос. компаний региона. Грустно.
12:52
Жорик Вартанов
shpasic Зенит заработал на зарплату Кокорину)) _________ Дзюбе не перепало)))
12:44
shpasic
Зенит заработал на зарплату Кокорину))
12:38
lokofanat
Ковтун______________________Не получили бы. Ничьи и победы оцениваются только на групповом этапе, а дальше единовременно выплачиваются суммы за выход в следующую стадию.
12:32
Алый Дракон
Деньги все равно не дойдут до футболистов... Они уже давно поделены между Бердыевым и руководством... Футболистам, максимум, "кость" кинут... А потом кинут снова и их, и кредиторов, которым не достанется вообще ничего...
12:31
ozozolio
Если не разворуют-то долги покрить можно и еще останется
12:28
victor
Поздравляю команду и Бердыева! Хорошая работа! Я давно подозревал, что Бердыев специально не занимал 1 место в РФПЛ в прошлом году, чтобы заработать на отборочных к ЛЧ матчах )))
12:16
shur
Ковтун Вот если бы вчера защитник не заигрались и не допустили одну единственную ошибку, то за 0:0 получили бы еще. ______________________ А если бы Нобоа со штрафного забил?..........
12:09
Ковтун
Вот если бы вчера защитник не заигрались и не допустили одну единственную ошибку, то за 0:0 получили бы еще.
12:04
puzzar
Если сложить все суммы получается 18,5 миллиона. Видимо 250 тысяч это не деньги
12:01