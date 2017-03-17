"Ростов" заработал в Лиге чемпионов и Лиге Европы 18,45 миллиона евро

"Ростов" за свои выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2016/17 заработал 18,45 миллиона евро.

2 миллиона донской клуб получил за участие в отборочном турнире главного еврокубка, 12,7 миллиона – за выход в групповой турнир, 1,5 миллиона – за победу над "Баварией" (3:2), 1 миллион – за две ничьи с ПСВ. Также ростовчане заработали 500 тысяч евро за участие в 1/16 финала Лиги Европы и 750 тысяч за выход в 1/8 финала турнира.

После окончания сезона итоговая сумма увеличится, когда УЕФА, использующий систему централизованного маркетинга, подсчитает суммы отчислений каждому клубу, игравшему в еврокубках. Для "Ростова" она может составить примерно от 2 до 5 миллионов евро.

ЦСКА выплатят не менее 14,2 миллиона евро: 12,7 миллиона – за участие в групповом турнире Лиги чемпионов, а еще 1,5 миллиона – за три ничьи. Кроме того, красно-синим, как и "Ростову", УЕФА переведет часть доходов от продажи маркетинговых прав.

"Зенит" заработал 5,5 миллиона: 2,6 – за участие в групповом турнире Лиги Европы, 1,8 миллиона – за пять побед, 0,6 миллиона – в качестве бонуса за первое место в группе, а также 0,5 миллиона – за выход в 1/16 финала.

"Краснодар" получит 4,99: 2,6 – за участие в групповом турнире Лиги Европы, 0,72 миллиона – за две победы, 0,12 миллиона – за ничью, 0,3 миллиона – в качестве бонуса за второе место в группе, а также 1,25 миллиона – за выход в 1/8 финала.