"Ростов" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"

"Ростов" на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед". Счет в первом тайме открыл полузащитник "красных дьяволов" Генрих Мхитарян. После перерыва в составе хозяев отличился нападающий Александр Бухаров.
Ответная игра пройдет в Англии 16 марта.
Лига Европы
1/8 финала
Первый матч
"РОСТОВ" (Россия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 1:1 (0:1)
Голы: Мхитарян, 35 (0:1). Бухаров, 53 (1:1).
"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Кудряшов, Гранат (Терентьев, 18), Нобоа, Ерохин, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Рохо, Джоунс, Смоллинг, Блинд (Валенсия, 90+2), Мхитарян (Марсьяль, 67), Погба, Эррера (Кэррик, 90+2), Феллаини, Янг, Ибрагимович.
Предупреждения: Мхитарян, 21. Гацкан, 25. Бухаров, 44. Нобоа, 59. Калачев, 73. Эррера, 78.
Судьи: ЦВАЙЕР, Ахмюллер, Иттрих, Фриц, Шиффнер (все Германия).
9 марта. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/
Mangust071
Ростов очень достойно 2 тайм, но поле тихий ужас!!!и Барса бы не вывезла!
23:28
pravda1979
1:1 с МЮ - это несомненно успех для Ростова. Жаль лишь, что в концовке немного не повезло хозяевам поля. Казалось второй мяч делом времени. Печально и то, что в гостевом матче команда Бердыева будет лишена своего главного козыря в противостоянии с таким клубом,как Манчестер Юнайтед - возможности играть на ничью.
23:28
КВ3641
Новоуепинни что смотрел то?? мазохист??? тоскливый какой... балет посмотри и взбодрись раз только ныть можешь
23:24
dizi
Счет не удивил, а вот равная игра стала неожиданностью. Молодцы ростовчане!!
23:22
Новоуепинни
Днищевая игрушка. Одни дублерским составом прилетели по счету не напрягаясь сыграть, а другие и не могут особо, тока в защите сидеть и на своего Мусу вперед пинать. Тоска, кароч. Тока днарь Погба дал поржать два раза, когда на огороде по мячу попасть не мог
23:19
RW.irk
Thomas_Boy RobertH __________ После Баварии точно так же стонали про дублирующий состав Баварии.Это в основном ребята из коней. __________ Это кто из "коней" стонал про дубль "Баварии"? ================= Леонидий с разных ников строчил))
23:18
КВ3641
в какой то момент показалось, что МЮ немного поплыл. но опыт и статус не пропьешь и игра выровнилась. видно, конечно, что поле из разряда "хр..ен вы у меня заиграете", но все же, когда хочешь играть, то играешь ни смотря ни на что, что и было доказано Ростовом. безусловно, разницу в классе (и опыте на высшем уровне сложности) никуда не денешь и Ростову будет оочень тяжко. (кстати для любителей тыкать пальцем и кривить рожи свои: мол ничего наши не могут: что же так тяжко "великие" с Ростовом играют??? плачьте в своем зловонном уголке и вылизывайте ..опы иносранцам, моральные и убогие тв..ари) а Ростов в очередной раз доказал, что за него не стыдно. и, вне зависимости от итогового результата, очень рассчитываю гордиться таким клубом и такими МУЖИКАМИ
23:17
igogohruhru
Почему бы газпрому не купить Ростов? А бoмжей можно наоборот, в Ростов отправить. Или в Армавир.
23:16
Thomas_Boy
RobertH __________ После Баварии точно так же стонали про дублирующий состав Баварии.Это в основном ребята из коней. __________ Это кто из "коней" стонал про дубль "Баварии"?
23:14
Басист
Молодцы, мужики! Очень достойный результат. И он тем достойнее, что были шансы дотянуться и до победы - куда более весомые, чем у Манчестера. Отдельная похвала Бухарову за великолепный гол - я говорил, что он весной себя проявит, да)) - и Медведеву за то, что не тушевался против гранда и играл уверенно. Ну и Калачеву за чудо-пас, конечно) Мы боремся за выход в 1/4 финала, и легко МЮ в ответке не будет! P.S. Блин, но как же жалко, что в ответном матче не сыграют ни Калачев, ни Гацкан, воплощения боевого духа Ростова(((
23:10
RobertH
После Баварии точно так же стонали про дублирующий состав Баварии.Это в основном ребята из коней.Все не могут смириться с тем,что ресурс дальше Саранска не проканывает.Ростов респектус!!!!!Даже прижали во втором тайме.На Траффорде будет тяжко,но мяч круглый и по любому спасибо,что есть такой клуб,как Ростов.И какая классная атмосфера была!Праздник!Жозе даже расцвел в конце.Он ,Жозе ,кстати ,такой парень,что может в Англии и напихать умникам из спортивного отдела ВВС.И молодцы болельщики Ростова.Четко,дружно,без понтов,как у столичных клубов с их драками и поджиганиями баннеров.Короче супер!
23:10
Neuturungal
Ростов на своем уровне - лидер нашего футбола, куда там разбухшему от евриков Зениту. Напомню, счет 1:1 в этой игре (как наиболее вероятный) я предсказал тут давно и сегодня повторил свой прогноз в перерыве матча. Более того, скажу, что в моем прогнозе, написанном тут примерно неделю назад, был и оптимистичный вариант: Мхитарян из-за травмы не выходит и Ростов побеждает 1:0. Уверен, что так и было бы. Но Генрих вышел и вывел из строя центрального защитника, а пока Ростов перестраивался, использовал организованную им самим дыру в обороне.
23:09
Albertino
Сразу скажу-я болельщик Спартака с 1988 года.Таких команд,как нынешний Ростов (советских или российских), я не припомню!Это -гордость и символ нынешнего российского футбола!Мужики!В любом составе играют и бьются(а- не или играют или бьются)Это удивительно!И с кем играют!!!Не понимаю ,почему условный Абрамович не заинтересуется этой командой???Ей бы немного усиления и получите европейского гранда!!!МОЛОДЦЫ!!!!
23:07
RW.irk
sergey.v1968-- Если на этой дыр-дыр площадке ещё и ЧМ будет - вообще позор========Да-да. Именно на это и будет! Уже финал на Олимп-2 назначили. Не слышал что ли?
23:07
Akaki
Во втором тайме Манчестер совершенно выключили! Статью можно справедливо назвать: как МЮ еле-еле унёс ноги из Ростова!
23:07
rusfed 2.0
Медведев не подвел. Кроссовки - что надо! )
23:07
rusfed 2.0
Мужики - самое правильное определение клубу. Таким характером можно гордиться
23:06
dim777.
Молодцы !!!!!!!
23:06
гуэро
Забыл ,Ростов - спаааааасиииииибооооо!!!! !!
23:05
dim777.
Молодец -Ростов !!!!!!!!!
23:04
гуэро
Ростов -супер, море положительных эмоций . Жена и две дочки чуть не охрипли, впервые за всю нашу совместную жизнь всей семьей болели .Мутко - Ростов опять в еврокубки для популяризации футбола у населения (особенно женской половины )
23:04
RW.irk
Тяжко будет без Калача и Гацкана. Да ещё и если без Граната.
23:04
ser958
Всё нормально!!!Достойно!!!Кроме карточек!!!
23:04
Shumer
Молодцы! Мужики!
23:03
улица садовая
лига чемпионов для Ростова не заканчивалась
23:03
самарец
почему я уже не удивляюсь результату??? потому что это РОСТОВ!!!!!!!
23:03
RW.irk
Серега - жги! Андерлехт - кто! И звать их как!)))
23:03
Doobrovsky-EXTRA
Зачем вообще реагировать на Айртона??? Понятно же что это дно выгребной ямы. Манчестерский петушок))
23:02
aloveku
Погба - самое дорогое дерево в мире. Такие моменты запарывал. На его месте например Смолов бы давно напихал бы пачку. Просто фейспалм. Продать Погба, купить весь Ростов, разницы не видно. На сдачу еще Терек прихватить, так ваще скамейка на три турнира набита )
23:02
maxscorp78
вобщем манкунианцы давно не те...ну и бог с ними)
23:01