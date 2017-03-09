"Ростов" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"

"Ростов" на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед". Счет в первом тайме открыл полузащитник "красных дьяволов" Генрих Мхитарян. После перерыва в составе хозяев отличился нападающий Александр Бухаров.

Ответная игра пройдет в Англии 16 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

"РОСТОВ" (Россия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 1:1 (0:1)

Голы: Мхитарян, 35 (0:1). Бухаров, 53 (1:1).

"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Кудряшов, Гранат (Терентьев, 18), Нобоа, Ерохин, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Рохо, Джоунс, Смоллинг, Блинд (Валенсия, 90+2), Мхитарян (Марсьяль, 67), Погба, Эррера (Кэррик, 90+2), Феллаини, Янг, Ибрагимович.

Предупреждения: Мхитарян, 21. Гацкан, 25. Бухаров, 44. Нобоа, 59. Калачев, 73. Эррера, 78.

Судьи: ЦВАЙЕР, Ахмюллер, Иттрих, Фриц, Шиффнер (все Германия).

9 марта. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"