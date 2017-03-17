"Ростов" провел тренировку в Манчестере перед вылетом в Самару

"Ростов" остался в Англии после ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (0:1). Команда провела тренировку на базе "Юнайтед".

Отмечается, что сегодня команда вылетит в Самару, где 19-го числа встретится с "Крыльями Советов" в рамках 20-го тура чемпионата России. Напомним, что после поражения от "Юнайтед" российский клуб выбыл из розыгрыша турнира. В национальном первенстве "Ростов" занимает восьмое место в турнирной таблице.