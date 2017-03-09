"Ростов" - "МЮ": чей состав дороже

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сегодня "Ростов" примет "Манчестер Юнайтед" . "СЭ" сравнил стоимость ориентировочных стартовых составов команд.

"Ростов": стоимость ориентировочного стартового состава. Фото "СЭ"

"Первые одиннадцать" донского клуба (по версии "СЭ") оценивается transfermarkt.de в 41,1 миллиона евро. Самый дорогой игрок из "старта" российской команды – Сердар Азмун. Трансферная стоимость иранского форварда оценивается в 13 миллионов. При этом Тимофей Калачев и Сесар Навас не добрались до миллиона – 200 и 400 тысяч соответственно.

"МЮ": стоимость ориентировочного стартового состава. Фото "СЭ"

Ориентировочный стартовый состав "МЮ" (по версии "СЭ") оценивается transfermarkt.de в 247 миллионов евро. Самый дорогой игрок "первых одиннадцати" – Хуан Мата – 31 миллион. Наименьшей суммой оценивается трансферная стоимость вратаря Серхио Ромеро – 5 миллионов.

Матч "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" начнется на стадионе "Олимп-2" в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.

"Ростов" - "МЮ". Перед матчем. LIVE!