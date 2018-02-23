Российские клубы показали самую удачную неделю в еврокубках

В четырех ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы​ российские клубы одержали четыре победы. Это повторение лучшего результата за одну еврокубковую неделю. По четыре успешных встречи представители нашего чемпионата проводили в 1994, 1996 и 2015 годах. Однако, каждую из предыдущих рекордных недель омрачал один неудачный (или ничейный результат), в то время как в этом году команды премьер-лиги осечек избежали. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда российские клубы выигрывали четыре еврокубковых матча за неделю