02:24 | Футбол — Лига Европы

Российские клубы показали самую удачную неделю в еврокубках

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В четырех ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы​ российские клубы одержали четыре победы. Это повторение лучшего результата за одну еврокубковую неделю. По четыре успешных встречи представители нашего чемпионата проводили в 1994, 1996 и 2015 годах. Однако, каждую из предыдущих рекордных недель омрачал один неудачный (или ничейный результат), в то время как в этом году команды премьер-лиги осечек избежали. (Кирилл БУРДАКОВ)

 Случаи, когда российские клубы выигрывали четыре еврокубковых матча за неделю

Даты

Всего клубов

Победы

Выигранные матчи

Не выигранные матчи

13.09-14.09.1994

5

4

ЦСКА – Ференцварош – 2:1, РОТОР – Нант – 3:2, Серен – ДИНАМО – 3:4, ТЕКСТИЛЬЩИК- Бекешчаба – 6:1

Динамо К – СПАРТАК – 3:2

19.08-21.08.1996

5

4

СПАРТАК – Кроация – 2:0, Джаз – ДИНАМО – 1:3, ТОРПЕДО – Хайдук – 2:0, ЦСКА – Акранес – 4:1

СПАРТАК-АЛАНИЯ – Рейнджерс – 2:7

29.09–01.10.2015

5

4

ЗЕНИТ – Гент – 2:1, ЦСКА – ПСВ – 3:2, КРАСНОДАР – Габала – 2:1, ЛОКОМОТИВ – Скендербеу – 2:0

РУБИН – Бордо – 0:0

21.02-22.02.2017

4

4

ЦСКА – Црвена Звезда – 1:0, ЛОКОМОТИВ – Ницца – 1:0, ЗЕНИТ – Селтик – 3:0, Атлетик – СПАРТАК – 1:2

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Нефилим

Каждый год ЦСКА выигрывал матч, другие команды больше 2 раз не появляются)))

12:02

petrovi4

год правда не 2017

11:54

armi

Особенно "удачно" сыграл ШАМПИОН - НАРОДНЫЙ!!!!!!!!!!

10:17

Memhis

Модераторы, поправьте год в таблице.

03:06

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