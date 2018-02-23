Российские клубы показали самую удачную неделю в еврокубках

В четырех ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы российские клубы одержали четыре победы. Это повторение лучшего результата за одну еврокубковую неделю. По четыре успешных встречи представители нашего чемпионата проводили в 1994, 1996 и 2015 годах. Однако, каждую из предыдущих рекордных недель омрачал один неудачный (или ничейный результат), в то время как в этом году команды премьер-лиги осечек избежали. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда российские клубы выигрывали четыре еврокубковых матча за неделю
|
Даты
|
Всего клубов
|
Победы
|
Выигранные матчи
|
Не выигранные матчи
|
13.09-14.09.1994
|
5
|
4
|
ЦСКА – Ференцварош – 2:1, РОТОР – Нант – 3:2, Серен – ДИНАМО – 3:4, ТЕКСТИЛЬЩИК- Бекешчаба – 6:1
|
Динамо К – СПАРТАК – 3:2
|
19.08-21.08.1996
|
5
|
4
|
СПАРТАК – Кроация – 2:0, Джаз – ДИНАМО – 1:3, ТОРПЕДО – Хайдук – 2:0, ЦСКА – Акранес – 4:1
|
СПАРТАК-АЛАНИЯ – Рейнджерс – 2:7
|
29.09–01.10.2015
|
5
|
4
|
ЗЕНИТ – Гент – 2:1, ЦСКА – ПСВ – 3:2, КРАСНОДАР – Габала – 2:1, ЛОКОМОТИВ – Скендербеу – 2:0
|
РУБИН – Бордо – 0:0
|
21.02-22.02.2017
|
4
|
4
|
ЦСКА – Црвена Звезда – 1:0, ЛОКОМОТИВ – Ницца – 1:0, ЗЕНИТ – Селтик – 3:0, Атлетик – СПАРТАК – 1:2
|
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Нефилим
Каждый год ЦСКА выигрывал матч, другие команды больше 2 раз не появляются)))
12:02
petrovi4
год правда не 2017
11:54
armi
Особенно "удачно" сыграл ШАМПИОН - НАРОДНЫЙ!!!!!!!!!!
10:17
Memhis
Модераторы, поправьте год в таблице.
03:06