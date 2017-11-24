Россия ушла от Португалии и приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

Российские команды на этой еврокубковой неделе заработали 7 очков в рейтинг УЕФА, что соответствует коэффициенту 1,400. ЦСКА обыграл "Бенфику" (2:0), "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" (1:1), "Локомотив" выиграл у "Копенгагена" (2:1), а "Зенит" одолел "Вардар" (2:1).

Португальские клубы заработали 5 очков (0,833 балла), а французские - 7 очков (1,167 балла). У этих стран стартовало по 6 команд в еврокубках, поэтому очки их клубов делятся на 6, а не на 5, как у России.

В таблице коэффициентов УЕФА Франция идет на пятом месте (52,248 балла), Россия - на шестом (49,382), Португалия - на седьмом (44,082). 6-я строчка в рейтинге дает возможность заявить на одну команду больше в Лиге чемпионов.

Отметим, в рейтинге этого сезона Россия с коэффициентом 8,600 занимает 4-е место. Выше - Англия (10,642), Испания (9,857) и Италия (9,833).