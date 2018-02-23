01:47 | Футбол — Лига Европы

Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА


Победы ЦСКА, "Локомотива", "Зенита" и "Спартака" в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы принесли восемь очков в общий рейтинг России за этот сезон. Российские клубы в текущих розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы на пятерых (с учетом "Краснодара") набрали 62 балла, уступая только клубам из Англии, Испании и Италии.

В общей таблице за эту неделю Россия увеличила отрыв от Португалии (с 5,034 до 6,134 балла) и почти вдвое сократила отставание от Франции (с 3,133 до 1,866 балла).

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА 2013/14 – 2017/18 (таблица полностью – по ссылке)

Страна 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Сумма Осталось
1 Испания 23,000 (7) 20,214 (7) 23,928 (7) 20,142 (7) 14,714 (7) 101,998 5
2 Англия 16,785 (7) 13,571 (7) 14,250 (8) 14,928 (7) 17,071 (7) 76,605 6
3 Италия 14,166 (6) 19,000 (6) 11,500 (6) 14,916 (6) 14,166 (6) 73,748 4
4 Германия 14,714 (7) 15,857 (7) 16,428 (7) 14,571 (7) 7,714 (7) 69,284 3
5 Франция 8,500 (6) 10,916 (6) 11,083 (6) 14,416 (6) 9,333 (6) 54,248 3
6 РОССИЯ 10,416 (6) 9,666 (6) 11,500 (5) 9,200 (5) 11,600 (5) 52,382 3
7 Португалия 9,916 (6) 9,083 (6) 10,500 (6) 8,083 (6) 8,666 (6) 46,248 2
8 Украина 7,833 (6) 10,000 (6) 9,800 (5) 5,500 (5) 7,800 (5) 40,933 2
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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