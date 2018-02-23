Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Победы ЦСКА, "Локомотива", "Зенита" и "Спартака" в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы принесли восемь очков в общий рейтинг России за этот сезон. Российские клубы в текущих розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы на пятерых (с учетом "Краснодара") набрали 62 балла, уступая только клубам из Англии, Испании и Италии.

В общей таблице за эту неделю Россия увеличила отрыв от Португалии (с 5,034 до 6,134 балла) и почти вдвое сократила отставание от Франции (с 3,133 до 1,866 балла).

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА 2013/14 – 2017/18 (таблица полностью – по ссылке)