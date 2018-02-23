Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Победы ЦСКА, "Локомотива", "Зенита" и "Спартака" в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы принесли восемь очков в общий рейтинг России за этот сезон. Российские клубы в текущих розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы на пятерых (с учетом "Краснодара") набрали 62 балла, уступая только клубам из Англии, Испании и Италии.
В общей таблице за эту неделю Россия увеличила отрыв от Португалии (с 5,034 до 6,134 балла) и почти вдвое сократила отставание от Франции (с 3,133 до 1,866 балла).
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА 2013/14 – 2017/18 (таблица полностью – по ссылке)
|№
|Страна
|2013/2014
|2014/2015
|2015/2016
|2016/2017
|2017/2018
|Сумма
|Осталось
|1
|Испания
|23,000 (7)
|20,214 (7)
|23,928 (7)
|20,142 (7)
|14,714 (7)
|101,998
|5
|2
|Англия
|16,785 (7)
|13,571 (7)
|14,250 (8)
|14,928 (7)
|17,071 (7)
|76,605
|6
|3
|Италия
|14,166 (6)
|19,000 (6)
|11,500 (6)
|14,916 (6)
|14,166 (6)
|73,748
|4
|4
|Германия
|14,714 (7)
|15,857 (7)
|16,428 (7)
|14,571 (7)
|7,714 (7)
|69,284
|3
|5
|Франция
|8,500 (6)
|10,916 (6)
|11,083 (6)
|14,416 (6)
|9,333 (6)
|54,248
|3
|6
|РОССИЯ
|10,416 (6)
|9,666 (6)
|11,500 (5)
|9,200 (5)
|11,600 (5)
|52,382
|3
|7
|Португалия
|9,916 (6)
|9,083 (6)
|10,500 (6)
|8,083 (6)
|8,666 (6)
|46,248
|2
|8
|Украина
|7,833 (6)
|10,000 (6)
|9,800 (5)
|5,500 (5)
|7,800 (5)
|40,933
|2