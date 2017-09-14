Роналд Куман: "Не время критиковать игроков "Эвертона". Я должен критиковать себя"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман взял на себя вину за поражение в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Аталанты" (0:3). По его словам, команда не была готова к поединку.

- Многое прошло не так, - цитирует BBC Кумана. - Кроме, возможно, первых 10 минут, когда мы чуть больше владели мячом и чувствовали себя увереннее.

У нас были проблемы с владением, но самое обидное в первом тайме то, что соперник показал больше агрессии и страсти. Это действительно больно.

Сейчас не время и не место, чтобы критиковать игроков. Я должен критиковать самого себя, потому что команда была к сегодняшнему матчу не готова. "Аталанта" была гораздо лучше подготовлена.