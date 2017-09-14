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22:49 | Футбол — Лига Европы

Роналд Куман: "Не время критиковать игроков "Эвертона". Я должен критиковать себя"


Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман взял на себя вину за поражение в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Аталанты" (0:3). По его словам, команда не была готова к поединку.

- Многое прошло не так, - цитирует BBC Кумана. - Кроме, возможно, первых 10 минут, когда мы чуть больше владели мячом и чувствовали себя увереннее. 

У нас были проблемы с владением, но самое обидное в первом тайме то, что соперник показал больше агрессии и страсти. Это действительно больно. 

Сейчас не время и не место, чтобы критиковать игроков. Я должен критиковать самого себя, потому что команда была к сегодняшнему матчу не готова. "Аталанта" была гораздо лучше подготовлена. 

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
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