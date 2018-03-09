02:08 | Футбол — Лига Европы

Роберто Манчини: "После перерыва у "Зенита" играли четыре человека - остальные исчезли"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:2) отметил, что после перерыва у команды исчез центр поля и линия нападения. По его словам, в такой ситуации результат 1:2 можно считать неплохим.

- За счет чего соперник так развил свое преимущество?

- В первом тайме мы неплохо выглядели в обороне. Плюс были активны в атаке - но только до определенного момента. После этого у нас исчез и центр поля, и линия нападения. В такой ситуации счет 1:2 кажется не таким уж плохим.

- Вы знали, что Тимо Вернер - один из самых опасных игроков "Лейпцига". Почему не удалось сдержать его?

- Это очень хороший, молодой, быстрый игрок, с которым нам удавалось справляться в первом тайме. Но после перерыва у нас играли всего четыре человека, а когда у вас в распоряжении четыре человека, очень тяжело не пропустить и сложно сдержать такого футболиста, как Вернер. (Егор БЫЧКОВ)

РБ Лейпциг - Зенит

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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