Роберто Манчини: "Газон на стадионе "Санкт-Петербург" выглядит лучше, чем раньше"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" отметил, что сыграть готовы все футболисты. По его словам, в еврокубках заявка ограничена, поэтому кто-то в нее не попадет.

– Все ли готовы сыграть?

– Абсолютно все. Правда, в Лиге Европы заявка ограничена, поэтому кто-то в нее не попадет.

– Поле на стадионе "Санкт-Петербург" подлатали. Довольны ли вы его состоянием, и почему газон не заменили полностью?

– Не знаю, почему не заменили. Этот вопрос решает не только клуб. В любом случае, поле выглядит лучше, чем в матче против "Реал Сосьедад". (Гоша ЧЕРНОВ)

Матч "Зенит" - "Русенборг" пройдет завтра, 19 октября. Начало - в 20.00 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.