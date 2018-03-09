02:30 | Футбол — Лига Европы

Роберто Манчини: "Без Паредеса центр поля ослабел, а другого такого игрока у нас нет"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:2) отметил, что команде не хватает игрока плана Леандро Паредеса в центре поля. 

- Вы можете детально обьяснить, что делали не так игроки, которые, по вашим словам, исчезли с поля?

- Мне сложно объяснить это подробно. Мы столкнулись с проблемой, о которой я знал - у нас один-единственный Паредес на всю команду, и другого игрока такого плана нет. Мы хотели взять еще одного такого игрока - по мышлению, игровым действиям, - нам это не удалось. И сегодня, когда Паредеса на поле не было, центральная зона ослабела - потому что другого такого футболиста у нас нет. (Егор БЫЧКОВ)

РБ Лейпциг - Зенит

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Shumer

В команде ТРЕНЕРа нет! В первую очередь! Дармоед!

04:06

gruzovik62

Теперь Манчини будет плакать, что ему не купили никого. Год уже в команде и ничего!!

03:12

Antalic

У него был такой игрок... Жулиано, но он ему не подошел, а играет теми кого сам выбрал

02:41

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