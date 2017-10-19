Ригони забрал мяч на память после первого хет-трика в карьере. Фото

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони забрал мяч на память после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1), в котором он сделал хет-трик. Партнеры аргентинца по команде расписались на сувенире.

Для Ригони этот хет-трик стал первым в профессиональной карьере. Всего за "Бельграно", "Индепендьенте" и "Зенит" он забил 27 голов во всех турнирах.

Трансляция матча "Зенит" - "Русенборг"