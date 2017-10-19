Ригони забрал мяч на память после первого хет-трика в карьере. Фото

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони забрал мяч на память после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1), в котором он сделал хет-трик. Партнеры аргентинца по команде расписались на сувенире.
Для Ригони этот хет-трик стал первым в профессиональной карьере. Всего за "Бельграно", "Индепендьенте" и "Зенит" он забил 27 голов во всех турнирах.
Трансляция матча "Зенит" - "Русенборг"
Эмилиано #Тригони 🔝 pic.twitter.com/923e8LvkIl– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 19 октября 2017 г.
knecht alex
Это раздевалка Российской команды?
22:27