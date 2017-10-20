Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони вошел в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, информирует официальный сайт УЕФА. Аргентинец в матче 3-го тура группового турнира против "Русенборга" (3:1) оформил хет-трик.

Также на звание игрока недели претендуют:

вратари Яннис Анестис (АЕК, Греция, 10 сэйвов и "сухой" матч с "Миланом"), Петр Чех ("Арсенал", 4 сэйва и "сухой" матч с "Црвеной Звездой");

защитник - Андреас Ульмер ("Зальцбург");

полузащитники Лукас Окампос ("Марсель", гол и передача), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", два гола и передача);

нападающие - Арлем-Эдди Гноэре ("Стяуа", два гола), Виллиан Жозе да Силва ("Реал Сосьедад", четыре гола);

Лучший игрок недели в Лиге Европы определится в пятницу по итогам голосования болельщиков на сайте УЕФА.