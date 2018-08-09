"Рейнджерс" обыграл "Марибор", "Легия" уступила люксембургскому "Дюделанжу"

"Рейнджерс" дома обыграл "Марибор" (3:1) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Вылетевшая ранее из Лиги чемпионов варшавская "Легия" дома проиграла люксембургскому "Дюделанжу" (1:2).
Лига Европы
Третий отборочный раунд
Первые матчи
"Корк Сити" (Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия) - 0:2 (0:2)
Голы: Леви, 22 (0:1). Леви, 44 (0:2).
Судья: Арделеану (Чехия).
9 августа. Корк. Стадион "Turner's Cross".
"Хайберниан" (Шотландия) - "Мольде" (Норвегия) - 0:0
Судья: Фаркаш (Венгрия).
9 августа. Эдинбург. Стадион "Easter Road Stadium".
"Сарпсборг 08" (Норвегия) - "Риека" (Хорватия) - 1:1 (0:0)
Голы: Халворсен, 72 (1:0). Горгон, 83 (1:1).
Судья: Клэнси (Шотландия).
9 августа. Сарпсборг. Стадион "Sarpsborg"
"Спартак" (Суботица, Сербия) - "Бреннбю" (Дания) - 0:2 (0:1)
Голы: Кайзер, 29 (0:1). Мухтар, 47 (0:2).
Судья: Блом (Голландия).
9 августа. Белград. Стадион "Rajko Mitic Stadium".
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Марибор" (Словения) - 3:1 (1:1)
Голы: Морелос, 6 (1:0). Байде, 40 (1:1). Таверньер, 50 - с пенальти (2:1). Кулибали, 86 (3:1).
Судья: Рейншрейбер (Израиль).
9 августа. Глазго. Стадион "Ibrox Stadium"
"ТНС" (Уэльс) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 0:2 (0:2)
Голы: Онуачу, 9 (0:1). Онуачу, 27 (0:2).
Судья: Кралович (Словакия).
9 августа. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".
"Хайдук" (Хорватия) - "Стяуа" (Румыния) - 0:0
Судья: Мартинш (Португалия).
9 августа. Сплит. Стадион "Poljud".
"Легия" (Польша) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:2 (1:1)
Голы: Пинто, 24 (0:1). Лопес Уэска, 27 (1:1). Тюрпель, 62 - с пенальти (1:2).
Удаление: Астис (Легия), 44.
Судья: Халис Озкахья (Турция).
9 августа. Варшава. Стадион "Pepsi Arena (Wojska Polskiego)".
"Слован" (Словакия) - "Рапид" (Австрия) - 2:1 (1:1)
Голы: Шваб, 12 (0:1). Божиков, 29 (1:1). Барач, 49 - в свои ворота (2:1).
Нереализованный пенальти: Алар (Рапид В), 83 (вратарь)
Судья: РАЧКОВСКИ (Польша).
9 августа. Братислава. Стадион "Pasienky Stadion".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/
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