23:57 9 августа | Футбол — Лига Европы

"Рейнджерс" обыграл "Марибор", "Легия" уступила люксембургскому "Дюделанжу"


"Рейнджерс" дома обыграл "Марибор" (3:1) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Вылетевшая ранее из Лиги чемпионов варшавская "Легия" дома проиграла люксембургскому "Дюделанжу" (1:2).

Лига Европы

Третий отборочный раунд

Первые матчи

"Корк Сити" (Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия) - 0:2 (0:2)

Голы: Леви, 22 (0:1). Леви, 44 (0:2).

Судья: Арделеану (Чехия).

9 августа. Корк. Стадион "Turner's Cross".

"Хайберниан" (Шотландия) - "Мольде" (Норвегия) - 0:0

Судья: Фаркаш (Венгрия).

9 августа. Эдинбург. Стадион "Easter Road Stadium".

"Сарпсборг 08" (Норвегия) - "Риека" (Хорватия) - 1:1 (0:0)

Голы: Халворсен, 72 (1:0). Горгон, 83 (1:1).

Судья: Клэнси (Шотландия).

9 августа. Сарпсборг. Стадион "Sarpsborg"

"Спартак" (Суботица, Сербия) - "Бреннбю" (Дания) - 0:2 (0:1)

Голы: Кайзер, 29 (0:1). Мухтар, 47 (0:2).

Судья: Блом (Голландия).

9 августа. Белград. Стадион "Rajko Mitic Stadium".

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Марибор" (Словения) - 3:1 (1:1)

Голы: Морелос, 6 (1:0). Байде, 40 (1:1). Таверньер, 50 - с пенальти (2:1). Кулибали, 86 (3:1).

Судья: Рейншрейбер (Израиль).

9 августа. Глазго. Стадион "Ibrox Stadium"

"ТНС" (Уэльс) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 0:2 (0:2)

Голы: Онуачу, 9 (0:1). Онуачу, 27 (0:2).

Судья: Кралович (Словакия).

9 августа. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".

"Хайдук" (Хорватия) - "Стяуа" (Румыния) - 0:0

Судья: Мартинш (Португалия).

9 августа. Сплит. Стадион "Poljud".

"Легия" (Польша) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:2 (1:1)

Голы: Пинто, 24 (0:1). Лопес Уэска, 27 (1:1). Тюрпель, 62 - с пенальти (1:2).

Удаление: Астис (Легия), 44.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

9 августа. Варшава. Стадион "Pepsi Arena (Wojska Polskiego)".

"Слован" (Словакия) - "Рапид" (Австрия) - 2:1 (1:1)

Голы: Шваб, 12 (0:1). Божиков, 29 (1:1). Барач, 49 - в свои ворота (2:1).

Нереализованный пенальти: Алар (Рапид В), 83 (вратарь)

Судья: РАЧКОВСКИ (Польша).

9 августа. Братислава. Стадион "Pasienky Stadion".

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/

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