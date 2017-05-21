"Реал Сосьедад" на последних секундах игры с "Сельтой" вырвал путевку в Лигу Европы

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" вырвал ничью у "Сельты", забив второй мяч на 94-й минуте – 2:2. Благодаря этому результату "Реал Сосьедад" опередил в турнирной таблице "Атлетик", который в параллельной игре уступил "Атлетико" (1:3).

Таким образом, Испанию в розыгрыше Лиги Европы следующего сезона представит "Реал Сосьедад", занявший шестое место в ла лиге. "Атлетик" расположился строчкой ниже, "Сельта" финишировала 13-й, а "Атлетико" занял третье место и выступит в групповом турнире Лиги чемпионов следующего сезона.

В другой игре "Вильярреал" в гостях оказался сильнее "Валенсии" – 3:1. Команда Дениса Черышева завершила сезон на пятом месте в турнирной таблице и попала Лигу Европы. "Летучие мыши" заняли 12 место.