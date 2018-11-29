21:13 | Футбол — Лига Европы

"Рапид" в России: четыре победы и ни одного поражения

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"Рапид" потерпел всего одно поражение в 10 еврокубковых матчах с российскими клубами. Обыграть клуб из Вены получилось только у "Рубина" в гостевой встрече Кубка УЕФА-2004/05. При этом австрийцы одержали семь побед и ни разу не оказались слабее по сумме двухматчевого противостояния. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Рапида" против российских клубов в еврокубках

Дата

Турнир

Стадия

Российский клуб

Счет

07.03.1996

Кубок кубков

1/4 финала

Динамо (г)

1:0

21.03.1996

Кубок кубков

1/4 финала

Динамо (д)

3:0

12.08.2004

Кубок УЕФА

2-й отб.раунд

Рубин (д)

0:2

26.08.2004

Кубок УЕФА

2-й отб.раунд

Рубин (г)

3:0

10.08.2005

Лига чемпионов

3-й отб.раунд

Локомотив (д)

1:1

23.08.2005

Лига чемпионов

3-й отб.раунд

Локомотив (г)

1:0

21.07.2007

Кубок Интертото

3-й раунд

Рубин (д)

3:1

29.07.2007

Кубок Интертото

3-й раунд

Рубин (г)

0:0

20.09.2018

Лига Европы

Гр.турнир

Спартак (д)

2:0

29.11.2018

Лига Европы

Гр.турнир

Спартак (г)

2:1

Итого: +7=2-1, мячи 16-5.

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