"Рапид" в России: четыре победы и ни одного поражения

"Рапид" потерпел всего одно поражение в 10 еврокубковых матчах с российскими клубами. Обыграть клуб из Вены получилось только у "Рубина" в гостевой встрече Кубка УЕФА-2004/05. При этом австрийцы одержали семь побед и ни разу не оказались слабее по сумме двухматчевого противостояния. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Рапида" против российских клубов в еврокубках

Дата Турнир Стадия Российский клуб Счет 07.03.1996 Кубок кубков 1/4 финала Динамо (г) 1:0 21.03.1996 Кубок кубков 1/4 финала Динамо (д) 3:0 12.08.2004 Кубок УЕФА 2-й отб.раунд Рубин (д) 0:2 26.08.2004 Кубок УЕФА 2-й отб.раунд Рубин (г) 3:0 10.08.2005 Лига чемпионов 3-й отб.раунд Локомотив (д) 1:1 23.08.2005 Лига чемпионов 3-й отб.раунд Локомотив (г) 1:0 21.07.2007 Кубок Интертото 3-й раунд Рубин (д) 3:1 29.07.2007 Кубок Интертото 3-й раунд Рубин (г) 0:0 20.09.2018 Лига Европы Гр.турнир Спартак (д) 2:0 29.11.2018 Лига Европы Гр.турнир Спартак (г) 2:1

Итого: +7=2-1, мячи 16-5.