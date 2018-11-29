"Рапид" в России: четыре победы и ни одного поражения

"Рапид" потерпел всего одно поражение в 10 еврокубковых матчах с российскими клубами. Обыграть клуб из Вены получилось только у "Рубина" в гостевой встрече Кубка УЕФА-2004/05. При этом австрийцы одержали семь побед и ни разу не оказались слабее по сумме двухматчевого противостояния. (Кирилл Бурдаков)
Матчи "Рапида" против российских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Российский клуб
|
Счет
|
07.03.1996
|
Кубок кубков
|
1/4 финала
|
Динамо (г)
|
1:0
|
21.03.1996
|
Кубок кубков
|
1/4 финала
|
Динамо (д)
|
3:0
|
12.08.2004
|
Кубок УЕФА
|
2-й отб.раунд
|
Рубин (д)
|
0:2
|
26.08.2004
|
Кубок УЕФА
|
2-й отб.раунд
|
Рубин (г)
|
3:0
|
10.08.2005
|
Лига чемпионов
|
3-й отб.раунд
|
Локомотив (д)
|
1:1
|
23.08.2005
|
Лига чемпионов
|
3-й отб.раунд
|
Локомотив (г)
|
1:0
|
21.07.2007
|
Кубок Интертото
|
3-й раунд
|
Рубин (д)
|
3:1
|
29.07.2007
|
Кубок Интертото
|
3-й раунд
|
Рубин (г)
|
0:0
|
20.09.2018
|
Лига Европы
|
Гр.турнир
|
Спартак (д)
|
2:0
|
29.11.2018
|
Лига Европы
|
Гр.турнир
|
Спартак (г)
|
2:1
Итого: +7=2-1, мячи 16-5.