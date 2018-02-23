Промес - Депаю: "ЦСКА? "Спартак" выше в таблице"

Полузащитник "Лиона" Мемфис Депай задал вопрос своему другу нападающему "Спартака" Квинси Промесу про ЦСКА. Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, "Лион" стал соперником ЦСКА. 8 марта красно-синие сыграют с французами в Москве, а 15 – во Франции.
Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА?
Промес: - Мы выше в таблице!
После 20 туров "Спартак" занимает в чемпионате России третье место с 37 очками, ЦСКА - пятый с 35 баллами.
Депай из "Лиона" задал Промесу вопрос про ЦСКА 😆– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 23 февраля 2018 г.
Депай: "Что ты знаешь о ЦСКА?"
Промес: "Что мы выше них в таблице, старик!" pic.twitter.com/S6ocRvUj4U
голос из Санкт-Петербурга
Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА? И кстати, Антошка, напомни, а в какой команде ты играешь? Промес: - В Спартаке! Депай: Никогда не слышал.
21:08 23 февраля
ravilius777
ДЕПАЙ: а вспомнил, это же они опозорились 0:7 с Ливерпулем? ПРОМЕС: ммм, вроде они
20:38 23 февраля
Веравалер
Наш парень! Всё так, Антоха! )
20:20 23 февраля
Человек 555
и забыл что ЦСКА выращивает своих игроков а в свинарнике одни легионеры про цвет молчу зато народная команда видать кокая команда такой и народ
20:17 23 февраля
Tribunal Z
Промес похоже манией величия заболел))) а ведь он просто нулячий, вообще никакой игрок, только на слабых клубах отыгривается
20:16 23 февраля
Человек 555
Jean4 Он забыл еще упомянуть, что последняя встреча завершилась де классом 3-0, да и в прошлом сезоне два раза их обули. )))------------ да да и забыл как в свинарнике на 0-4 посасали у великого ЦСКА
20:15 23 февраля
голос из Санкт-Петербурга
1. Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА? Промес: - Они в отличие от нас выигрывали Еврокубок! 2. Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА? Промес: - Мы проиграли им в чемпионате 1-2! 3. Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА? Промес: - Они в отличие от нас прошли в 1\8 финала Лиги Европы! 4. Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА? Промес: - Они в отличие от нас никогда не проигрывали в Лиге Чемпионов со счётом 0-7!
20:01 23 февраля
vialiy
Понахватался уже мясной глупости... Наш чемпионат - это нелепые танцы на картоном пьедестале. Всё решается на международном уровне.
19:24 23 февраля
Халзан
Промес... В последней игре я им парочку положил ну а ты им треху закатишь даже не сомневайся)))
19:04 23 февраля
Нефилим
А ничего что это место выше только в последнем туре появилось? А до этого пыль нюхали весь сезон? И выше то стали из за купленных судей. Европа - лакмусовая бумажка, где Спартак не показывает вообще ничего, без судейства. А ЦСКА тащит коэффициент, победив уже в 7!!! матчах. Есть такая штука - честная таблица РФПЛ. Озакомьтесь на досуге.
18:55 23 февраля
Dolphin75
Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА? Промес: - Они будут играть в 1/8 финала Лиги Европы.
18:37 23 февраля
letmebetomorrow
Место в таблице это все что промес знает об ЦСКА? Промес забрал уточнить, что Спартак сосредоточился на рфпл, а ЦСКА прошел $ 2/8
18:31 23 февраля
Honest Spartak
Особое мнение === Вы примерно так же говорили и перед последним туром. А потом получили разгром 0-3, понурили головы и отползли в стойло=)
18:02 23 февраля
Honest Spartak
Препекло у коней.:) Ну не злитесь, мужчины. Сейчас вы не только ниже в таблице, но и объективно слабее. Это синусоида, в 90-е мы были сильнее, затем вы - с Вагнером и молодыми Березуцкими. Последние 1,5 сезона снова мы. Смотрите личные встречи, трофеи, составы. Не стоит обижаться на факты.
18:00 23 февраля
serzheo
Гы-гы. Бестолковый губастик че-то промямлил.
17:57 23 февраля
Особое мнение ^^^
Промес реально туповат? Или это комплекс?
17:56 23 февраля
Особое мнение ^^^
Ха-ха, до ближайшего тура выше :)
17:55 23 февраля
armi
resifi Помоги Маше найти Спартак в 1/8 Лиги Европы! 16:19 ..................................................................................................................................................... А заодно и промясу!!! БРАВО RESIFI!!!!!
17:23 23 февраля
ustin007
Круто подъебнул конявых!!
17:03 23 февраля
wodan
Ну, это не на долго)
16:56 23 февраля
Thomas_Boy_
Промес: А что ты знаешь о "Спартаке"? Депай: Так-то 0:7.
16:35 23 февраля
Коновал и бомжедав
Красавец Промес - зацепил ослов. А бомжи, как всегда, лезут высказаться по всем поводам) Зря Дзюбу сплавили, он идеально олицетворял суть помойки)
16:33 23 февраля
Спартач и че?
От нашей игры даж менты помирают иногда.
16:32 23 февраля
Jean4
Он забыл еще упомянуть, что последняя встреча завершилась де классом 3-0, да и в прошлом сезоне два раза их обули. )))
16:32 23 февраля
bond1951
замес еще не вечер............
16:28 23 февраля
resifi
Помоги Маше найти Спартак в 1/8 Лиги Европы!
16:19 23 февраля
паоло росси
промес дурачок какой-то...
16:16 23 февраля
Millwall82
Депай-Промесу "А Спартак где в ЛЕ, не могу найти".
16:15 23 февраля