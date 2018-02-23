16:09 23 февраля | Футбол — Лига Европы

Промес - Депаю: "ЦСКА? "Спартак" выше в таблице"

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Полузащитник "Лиона" Мемфис Депай задал вопрос своему другу нападающему "Спартака" Квинси Промесу про ЦСКАСегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, "Лион" стал соперником ЦСКА. 8 марта красно-синие сыграют с французами в Москве, а 15 – во Франции.

Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА?

Промес: - Мы выше в таблице!

После 20 туров "Спартак" занимает в чемпионате России третье место с 37 очками, ЦСКА - пятый с 35 баллами.

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"Зенит", "Локомотив" и ЦСКА: кто выйдет в четвертьфинал Лиги Европы?
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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (28)
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голос из Санкт-Петербурга

Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА? И кстати, Антошка, напомни, а в какой команде ты играешь? Промес: - В Спартаке! Депай: Никогда не слышал.

21:08 23 февраля

ravilius777

ДЕПАЙ: а вспомнил, это же они опозорились 0:7 с Ливерпулем? ПРОМЕС: ммм, вроде они

20:38 23 февраля

Веравалер

Наш парень! Всё так, Антоха! )

20:20 23 февраля

Человек 555

и забыл что ЦСКА выращивает своих игроков а в свинарнике одни легионеры про цвет молчу зато народная команда видать кокая команда такой и народ

20:17 23 февраля

Tribunal Z

Промес похоже манией величия заболел))) а ведь он просто нулячий, вообще никакой игрок, только на слабых клубах отыгривается

20:16 23 февраля

Человек 555

Jean4 Он забыл еще упомянуть, что последняя встреча завершилась де классом 3-0, да и в прошлом сезоне два раза их обули. )))------------ да да и забыл как в свинарнике на 0-4 посасали у великого ЦСКА

20:15 23 февраля

голос из Санкт-Петербурга

1. Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА? Промес: - Они в отличие от нас выигрывали Еврокубок! 2. Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА? Промес: - Мы проиграли им в чемпионате 1-2! 3. Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА? Промес: - Они в отличие от нас прошли в 1\8 финала Лиги Европы! 4. Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА? Промес: - Они в отличие от нас никогда не проигрывали в Лиге Чемпионов со счётом 0-7!

20:01 23 февраля

vialiy

Понахватался уже мясной глупости... Наш чемпионат - это нелепые танцы на картоном пьедестале. Всё решается на международном уровне.

19:24 23 февраля

Халзан

Промес... В последней игре я им парочку положил ну а ты им треху закатишь даже не сомневайся)))

19:04 23 февраля

Нефилим

А ничего что это место выше только в последнем туре появилось? А до этого пыль нюхали весь сезон? И выше то стали из за купленных судей. Европа - лакмусовая бумажка, где Спартак не показывает вообще ничего, без судейства. А ЦСКА тащит коэффициент, победив уже в 7!!! матчах. Есть такая штука - честная таблица РФПЛ. Озакомьтесь на досуге.

18:55 23 февраля

Dolphin75

Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА? Промес: - Они будут играть в 1/8 финала Лиги Европы.

18:37 23 февраля

letmebetomorrow

Место в таблице это все что промес знает об ЦСКА? Промес забрал уточнить, что Спартак сосредоточился на рфпл, а ЦСКА прошел $ 2/8

18:31 23 февраля

Honest Spartak

Особое мнение === Вы примерно так же говорили и перед последним туром. А потом получили разгром 0-3, понурили головы и отползли в стойло=)

18:02 23 февраля

Honest Spartak

Препекло у коней.:) Ну не злитесь, мужчины. Сейчас вы не только ниже в таблице, но и объективно слабее. Это синусоида, в 90-е мы были сильнее, затем вы - с Вагнером и молодыми Березуцкими. Последние 1,5 сезона снова мы. Смотрите личные встречи, трофеи, составы. Не стоит обижаться на факты.

18:00 23 февраля

serzheo

Гы-гы. Бестолковый губастик че-то промямлил.

17:57 23 февраля

Особое мнение ^^^

Промес реально туповат? Или это комплекс?

17:56 23 февраля

Особое мнение ^^^

Ха-ха, до ближайшего тура выше :)

17:55 23 февраля

armi

resifi Помоги Маше найти Спартак в 1/8 Лиги Европы! 16:19 ..................................................................................................................................................... А заодно и промясу!!! БРАВО RESIFI!!!!!

17:23 23 февраля

ustin007

Круто подъебнул конявых!!

17:03 23 февраля

wodan

Ну, это не на долго)

16:56 23 февраля

Thomas_Boy_

Промес: А что ты знаешь о "Спартаке"? Депай: Так-то 0:7.

16:35 23 февраля

Коновал и бомжедав

Красавец Промес - зацепил ослов. А бомжи, как всегда, лезут высказаться по всем поводам) Зря Дзюбу сплавили, он идеально олицетворял суть помойки)

16:33 23 февраля

Спартач и че?

От нашей игры даж менты помирают иногда.

16:32 23 февраля

Jean4

Он забыл еще упомянуть, что последняя встреча завершилась де классом 3-0, да и в прошлом сезоне два раза их обули. )))

16:32 23 февраля

bond1951

замес еще не вечер............

16:28 23 февраля

resifi

Помоги Маше найти Спартак в 1/8 Лиги Европы!

16:19 23 февраля

паоло росси

промес дурачок какой-то...

16:16 23 февраля

Millwall82

Депай-Промесу "А Спартак где в ЛЕ, не могу найти".

16:15 23 февраля

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