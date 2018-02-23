Промес - Депаю: "ЦСКА? "Спартак" выше в таблице"

Полузащитник "Лиона" Мемфис Депай задал вопрос своему другу нападающему "Спартака" Квинси Промесу про ЦСКА. Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, "Лион" стал соперником ЦСКА. 8 марта красно-синие сыграют с французами в Москве, а 15 – во Франции.

Депай: - Что ты знаешь о ЦСКА?

Промес: - Мы выше в таблице!

После 20 туров "Спартак" занимает в чемпионате России третье место с 37 очками, ЦСКА - пятый с 35 баллами.