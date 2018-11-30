Президент "Рапида" - о нападении фаната на Глушакова: "Довольны реакцией стюардов и сотрудников служб безопасности"

Президент "Рапида" Михаэль Краммер доволен реакцией стюардов в инциденте с нападением болельщиком "Спартака" на хавбека красно-белых Дениса Глушакова в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы (2:1) между этими командами.

– В первую очередь хотелось поблагодарить "Спартак" за отличную организацию матча и оказанное гостеприимство, – цитирует Краммера ТАСС. – Это была великолепная игра как по атмосфере, так и по накалу страстей. Мы не можем комментировать инцидент с выбежавшим фанатом на поле по этическим соображениям, но единственное, что хотелось бы отметить, мы остались довольны реакцией стюардов и сотрудников служб безопасности.

"Спартак" проиграл австрийскому клубу и опустился на последнее место в группе G с пятью очками. "Рапид" поднялся на вторую строчку с семью баллами.