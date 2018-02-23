Понтус Вернблум: "Мне было все равно, кто достанется ЦСКА в Лиге Европы"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, армейцы встретятся с "Лионом". 8 марта красно-синие сыграют с французами в Москве, а 15 – в Лионе.

– Мне было абсолютно все равно, кто нам достанется, – цитирует пресс-служба ЦСКА Вернблума. – Все клубы на этой стадии достаточно хороши. "Лион" – сильная команда, но все-таки не такая сильная, как была до этого. Я думаю, у нас неплохие шансы пройти дальше. Это будет одно из важнейших противостояний сезона, и мы очень рассчитываем на поддержку армейских болельщиков. А они всегда на высоте!