15:52 23 февраля | Футбол — Лига Европы

Понтус Вернблум: "Мне было все равно, кто достанется ЦСКА в Лиге Европы"

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, армейцы встретятся с "Лионом". 8 марта красно-синие сыграют с французами в Москве, а 15 – в Лионе.

– Мне было абсолютно все равно, кто нам достанется, – цитирует пресс-служба ЦСКА Вернблума. – Все клубы на этой стадии достаточно хороши. "Лион" – сильная команда, но все-таки не такая сильная, как была до этого. Я думаю, у нас неплохие шансы пройти дальше. Это будет одно из важнейших противостояний сезона, и мы очень рассчитываем на поддержку армейских болельщиков. А они всегда на высоте!

Опрос

"Зенит", "Локомотив" и ЦСКА: кто выйдет в четвертьфинал Лиги Европы?
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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/pontus-wernbloom-mne-bylo-vse-ravno-kto-nam-dostanetsya/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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bond1951

молоток ....какая разница .............это интересно только журналистам...........

16:35 23 февраля

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