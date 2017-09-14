По голам в еврокубках Кокорин догнал Титова, Дзагоева и Павлюченко

Оформив дубль в матче против "Вардара", Александр Кокорин забил 14-й и 15-й голы в еврокубках и сравнялся по числу мячей за российские команды на международном уровне с Егором Титовым, Аланом Дзагоевым и Романом Павлюченко. 14 голов Кокорин забил в матчах Лиги Европы и один в отборочном турнире Лиги чемпионов.
По голам за российские команды в Лиге Европы и Кубке УЕФА 26-летний форвард "Зенита" сравнялся с Саломоном Рондоном, уступая только Александру Кержакову (21), Вагнеру Лав (20) и Андреем Аршавиным (15). (Кирилл БУРДАКОВ)
- Алан Дзагоев
- Александр Кокорин
- Андрей Аршавин
- Александр Кержаков
- Вагнер Лав
- Егор Титов
- Роман Павлюченко
- Вардар (футбол)
- Саломон Рондон
Гарик "внук Наташи" Попов
igogohruhru Похоже после игры можно будет добавить: вместе взятых 22:50___________-Это суперпост!!!! +10000000000050000000)))))) Хохочу.
23:05
old grumbler
Так держать, а то все плевали в его сторону а он ещё не всё своё забил, хотя на многих и забил...
22:59
Slim Taller
"уступая только Александру Кержакову (21), Вагнеру Лав (20) и Андреем Аршавиным (15)". Не понял,что он сделал с Андреем Аршавиным.
22:58
igogohruhru
Похоже после игры можно будет добавить: вместе взятых
22:50