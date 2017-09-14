По голам в еврокубках Кокорин догнал Титова, Дзагоева и Павлюченко

Оформив дубль в матче против "Вардара", Александр Кокорин забил 14-й и 15-й голы в еврокубках и сравнялся по числу мячей за российские команды на международном уровне с Егором Титовым, Аланом Дзагоевым и Романом Павлюченко. 14 голов Кокорин забил в матчах Лиги Европы и один в отборочном турнире Лиги чемпионов.

По голам за российские команды в Лиге Европы и Кубке УЕФА 26-летний форвард "Зенита" сравнялся с Саломоном Рондоном, уступая только Александру Кержакову (21), Вагнеру Лав (20) и Андреем Аршавиным (15). (Кирилл БУРДАКОВ)