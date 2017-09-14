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22:43 | Футбол — Лига Европы

По голам в еврокубках Кокорин догнал Титова, Дзагоева и Павлюченко

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Оформив дубль в матче против "Вардара", Александр Кокорин забил 14-й и 15-й голы в еврокубках и сравнялся по числу мячей за российские команды на международном уровне с Егором Титовым, Аланом Дзагоевым и Романом Павлюченко. 14 голов Кокорин забил в матчах Лиги Европы и один в отборочном турнире Лиги чемпионов.

По голам за российские команды в Лиге Европы и Кубке УЕФА 26-летний форвард "Зенита" сравнялся с Саломоном Рондоном, уступая только Александру Кержакову (21), Вагнеру Лав (20) и Андреем Аршавиным (15). (Кирилл БУРДАКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Гарик "внук Наташи" Попов

igogohruhru Похоже после игры можно будет добавить: вместе взятых 22:50___________-Это суперпост!!!! +10000000000050000000)))))) Хохочу.

23:05

old grumbler

Так держать, а то все плевали в его сторону а он ещё не всё своё забил, хотя на многих и забил...

22:59

Slim Taller

"уступая только Александру Кержакову (21), Вагнеру Лав (20) и Андреем Аршавиным (15)". Не понял,что он сделал с Андреем Аршавиным.

22:58

igogohruhru

Похоже после игры можно будет добавить: вместе взятых

22:50