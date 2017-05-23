Петер Бос: "У "Аякса" есть шанс одолеть "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Аякса" Петер Бос в преддверии финального матча Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" отметил, что у команды есть шанс победить, а нервы – это нормально. По словам наставника, главное сделать так, чтобы это не стало проблемой.

– Если бы мои ребята не нервничали, я бы немедленно отправил их к врачу, – цитирует Боса официальный сайт УЕФА. – Не забывайте, что для них это первый финал, так что нервы – это нормально. Мне просто нужно сделать так, чтобы это не стало проблемой.

У нас есть шанс одолеть "Манчестер Юнайтед", если мы навяжем сопернику свою игру. У меня в команде молодые футболисты, поэтому нужно должным образом подготовить их. Это делает мою работу еще более интересной.

Матч "Аякс" – "Манчестер Юнайтед" пройдет в среду, 24 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.