Паулу Соуза: "Фиорентина" завоевала 3 очка, и это – самое главное"

Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза после победы в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы над "Слованом" (3:1) считает, что самое важное по итогам встречи – 3 очка, добытые в очень важном противостоянии. По словам специалиста, команда сделала правильные выводы из предыдущих ошибок, однако игрокам есть, над чем работать.

– До сегодняшнего матча мы не могли похвастать большим количеством голов, но на сей раз случилось исключение, – приводит Sky Sport Italia слова Соузы.– Однако, несмотря на успех, "пациент еще не до конца здоров", и нам есть над чем работать. Надеюсь, после этой победы ребята почувствуют уверенность и будут наращивать давление у ворот соперника в каждом матче.

Мы завоевали 3 очка, и это – самое главное. В первой половине встречи мы могли действовать лучше. После перерыва команда добавила в интенсивности. Ситуация в группе находится под нашим контролем. Главная цель в этом сезоне – увидеть, что футболисты "Фиорентины" получают удовольствие как от игры в чемпионате страны, так и от выступления в Лиге Европы.