"Олимпиакос" разгромил "Астану", "Янг Бойз" переиграл АПОЭЛ

В матче группового турнира Лиги Европы "Олимпиакос" в родных стенах разгромил "Астану" – 4:1. В параллельной встрече группы B "Янг Бойз" переиграли АПОЭЛ – 3:1.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа B

"Олимпиакос" (Греция) – "Астана" (Казахстан) – 4:1 (3:0)

Голы: Диогу Фигейраш, 25 (1:0). Элиунусси, 33 (2:0). Себа, 34 (3:0). Кабананга, 54 (3:1). Себа, 65 (4:1).

"Олимпиакос": Леали, Да Кошта, Ботиа, Диогу Фигейраш, Рецос, Элиунусси (Мантатис, 69), Фортунис (Бухалакис, 79), Андре Мартинш, Миливоевич (Камбьяссо, 73), Кардосо, Себа.

"Астана": Ерич, Логвиненко, Шомко, Малый, Бейсебеков, Аничич, Каньяс, Тагыберген (Мужиков, 63), Нусербаев (Шитов, 59), Кабананга (Деспотович, 72), Твумаси.

Предупреждения: Ботиа, 27. Каньяс, 44. Тагыберген, 48. Кабананга, 60. Миливоевич, 72. Шитов, 77. Мужиков, 80. Твумаси, 85.

Удаление: Каньяс (Астана), 58.

Судья: Штилер (Германия).

20 октября. Пирей. Стадион Georgios Karaiskakis.

"Янг Бойз" (Швейцария) – АПОЭЛ (Кипр) – 3:1 (1:1)

Голы: Эфрем, 14 (0:1). Оаро, 18 (1:1). Оаро, 52 (2:1). Оаро, 82 – с пенальти (3:1).

Нереализованный пенальти: Оаро, 52 (вратарь)

"Янг Бойз": Мвого, Саттер, Фон Берген, Лецьякс, Нуху, Раве (Дуа, 88), Саного Жуниор, Шик (Бертоне, 80), Закария, Оаро (Фрай, 84), Кубо.

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Карлау (Меркис, 50), Роберто Лаго, Астис, Мораиш, Эфрем, Бертольо (Брессан, 78), Винисиус, Вандер (Янниотас, 68), Сотириу.

Предупреждения: Саного Жуниор, 25. Нуху, 26. Закария, 36. Сотириу, 42. Меркис, 51. Фон Берген, 54. Миланов, 72.

Судья: Вельц (Германия).

20 октября. Берн. Стадион Stade de Suisse Wankdorf.