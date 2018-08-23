"Олимпиакос" победил "Бернли" в Лиге Европы

"Олимпиакос" победил "Бернли" (3:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.
В составе греческого клуба голами отметились хавбеки Костантинос Фортунис (дубль) и Андреас Бухалакис. У гостей отличился нападающий Крис Вуд.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
"Олимпиакос П" (Греция) - "Бернли" - 3:1 (1:1)
Голы: Фортунис, 19 (1:0). Вуд, 33 - с пенальти (1:1). Бухалакис, 49 (2:1). Фортунис, 60 - с пенальти (3:1).
"Бернли": Хитон, Бардсли, Уорд (Леннон, 66), Лонг, Гибсон, Тэйлор, Корк, Хендрик, Вуд (Тарковски, 62), Гвюдмундссон (Воукс, 76), Барнс.
Предупреждения: Гвюдмундссон, 45+2. Гибсон, 48. Уорд, 48. Тэйлор, 76.
Удаление: Гибсон (Бернли), 60.
Судья: Винчич (Словения).
23 августа. Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".
В другом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Базель" обыграл "Аполлон" (3:2).
В составе хозяев поля отличились нападающий Рикки ван Волфсвинкел (дуль) и защитник Эрай Джюмарт. Гости ответили голами форвардов Антона Маглицы и Фотиса Папулиса.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
"Базель" - "Аполлон" (Кипр) - 3:2 (1:0)
Голы: ван Волфсвинкел, 6 (1:0). Маглица, 49 (1:1). Папулис, 53 (1:2). ван Волфсвинкел, 69 (2:2). Джюмарт, 84 (3:2).
Судья: Юг (Словения).
23 августа. Базель. Стадион Санкт-Якоб Парк.
Еще один матч между "Аталантой" и "Копенгагеном" завершился нулевой ничьей.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
"Аталанта" (Италия) - "Копенгаген" - 0:0
"Аталанта" (Италия): Голлини, Мазиелло, Хатебур (Кастань, 90+2), Толой, Гозенс, Манчини, де Рон, Пашалич (Сапата, 46), Фройлер, Гомес, Барроу (Корнелиус, 80).
Предупреждение: Гозенс, 58.
Судья: Краловец (Чехия).
23 августа. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".
Матч 4-го отборочного раунда между "Дюделанжем" и "ЧФР" закончился победой хозяев поля (2:0). Дубль на счету нападающего Давида Тюрпеля.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
"Дюделанж" - "ЧФР" (Румыния) - 2:0 (0:0)
Голы: Тюрпель, 67 (1:0). Тюрпель, 80 (2:0).
Судья: Экберг (Швеция).
23 августа. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".