"Олимпиакос" победил "Бернли" в Лиге Европы

"Олимпиакос" победил "Бернли" (3:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

В составе греческого клуба голами отметились хавбеки Костантинос Фортунис (дубль) и Андреас Бухалакис. У гостей отличился нападающий Крис Вуд.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Олимпиакос П" (Греция) - "Бернли" - 3:1 (1:1)

Голы: Фортунис, 19 (1:0). Вуд, 33 - с пенальти (1:1). Бухалакис, 49 (2:1). Фортунис, 60 - с пенальти (3:1).

"Бернли": Хитон, Бардсли, Уорд (Леннон, 66), Лонг, Гибсон, Тэйлор, Корк, Хендрик, Вуд (Тарковски, 62), Гвюдмундссон (Воукс, 76), Барнс.

Предупреждения: Гвюдмундссон, 45+2. Гибсон, 48. Уорд, 48. Тэйлор, 76.

Удаление: Гибсон (Бернли), 60.

Судья: Винчич (Словения).

23 августа. Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".

В другом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Базель" обыграл "Аполлон" (3:2).

В составе хозяев поля отличились нападающий Рикки ван Волфсвинкел (дуль) и защитник Эрай Джюмарт. Гости ответили голами форвардов Антона Маглицы и Фотиса Папулиса.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Базель" - "Аполлон" (Кипр) - 3:2 (1:0)

Голы: ван Волфсвинкел, 6 (1:0). Маглица, 49 (1:1). Папулис, 53 (1:2). ван Волфсвинкел, 69 (2:2). Джюмарт, 84 (3:2).

Судья: Юг (Словения).

23 августа. Базель. Стадион Санкт-Якоб Парк.

Еще один матч между "Аталантой" и "Копенгагеном" завершился нулевой ничьей.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Аталанта" (Италия) - "Копенгаген" - 0:0

"Аталанта" (Италия): Голлини, Мазиелло, Хатебур (Кастань, 90+2), Толой, Гозенс, Манчини, де Рон, Пашалич (Сапата, 46), Фройлер, Гомес, Барроу (Корнелиус, 80).

Предупреждение: Гозенс, 58.

Судья: Краловец (Чехия).

23 августа. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

Матч 4-го отборочного раунда между "Дюделанжем" и "ЧФР" закончился победой хозяев поля (2:0). Дубль на счету нападающего Давида Тюрпеля.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Дюделанж" - "ЧФР" (Румыния) - 2:0 (0:0)

Голы: Тюрпель, 67 (1:0). Тюрпель, 80 (2:0).

Судья: Экберг (Швеция).

23 августа. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".

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