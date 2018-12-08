Олег Кононов: "Вильярреал - не такой сильный соперник. "Спартак" может его победить"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что соперник красно-белых по матчу 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" не является непобедимой командой.

- Игра будет непростой, тем более что это выездной матч, - приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака". - Но мне нравится, что мы с каждой игрой все более становимся единым целым. У нас большой стимул победить, чтобы выйти дальше. Плюс наконец-то есть небольшая пауза, когда можно подготовиться к этой игре. В том числе тактически.

В игре с "Вильярреалом" все будет зависеть от, того насколько мы будем настойчивы в атаке. Не вижу ничего такого в игре этой команды, чтобы мы не могли ее победить. Но от обороны мы играть не будем. Не такой уж это сильный соперник. Матч в Москве это показал.

"Спартак" занимает последнее место в группе G, имея в активе 5 очков.

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