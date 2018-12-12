Олег Кононов: "Чего ожидать от матча с "Вильярреалом"? Это финал"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов отметил, что для красно-белых матч 6-го тура группового турнира против "Вильярреала" станет самым важным в 2018 году.

- Был очень результативный первый матч с "Вильяррелом" (3:3) еще при Каррере, а сейчас как будет?

- Обе команды любят атаковать, любят комбинационный футбол. В Москве была игра на встречных курсах. Что ожидать от этой игры? Это финал. Финал группы. Каждый понимает - кто победит, тот и идет дальше. Для нас этот матч - самый главный в году.

- Впереди еще весенняя часть. Нужно ли форсировать подготовку?

- Мы играем в трех турнирах, и для нас важны все эти турниры. У нас есть ресурсы сейчас, будут и в следующем году. Но размышлять о 2019-м будем потом. Для начала надо провести этот очень важный матч. (Дмитрий Зеленов).