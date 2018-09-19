Олег Фоменко: "Речи о недооценке "Акхисара" быть не может"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко заявил, что в матче 1-го тура Лиги Европы против турецкого "Акхисара" нельзя допускать даже мысли о недооценке соперника.

– Прогнозы перед игрой давать не совсем правильно, любая команда, которая играет на выезде, имеет шансы 50 на 50, поэтому завтрашний матч покажет, кто на что способен, – приводит ТАСС слова Фоменко. – Мы достаточно хорошо изучили соперника, у него есть определенные сильные стороны. То, что сейчас команда находится на последнем месте чемпионата Турции, это временное явление. Завоевав Кубок Турции в прошлом сезоне, команда показала, что очень хорошо выглядит, речи о недооценке быть не может.

В понедельник пост главного тренера "Акхисара" покинул Сафет Сушич, вместо него был назначен Джем Кавчак.

– Не думаю, что смена тренера скажется на игре команды соперника. Наоборот, когда в команде происходят такие перемены, то это придает дополнительную мотивацию. Будем готовиться, – подчеркнул Фоменко.

– Было бы здорово провести данную встречу при полном стадионе, – отметил в свою очередь защитник Александр Мартынович. – При этом не думаю, что давление турецких трибун как-то может сказаться на игре. У нас уже есть опыт игры против турецких клубов, ты привыкаешь к этому шуму через 10 минут, а после эти же трибуны уже заряжают тебя эмоциями.

"Акхисар" – "Краснодар": Лига Европы, 1-й тур, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)