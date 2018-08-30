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Оле Гуннар Сульшер: "В раздевалке "Мольде" царила тишина после матча с "Зенитом"


Главный тренер "Мольде"  Оле Гуннар Сульшер заявил, что в раздевалке норвежского клуба царила тишина после ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита" (2:1). В групповой этап этого турнира по сумме двух встреч (3:4) вышел петербургский клуб.

- Это была очень хорошая игра, - цитирует Сульшера официальный сайт петербургского клуба. - Мы противостояли "Зениту", команде с замечательными футболистами, и тем не менее создали массу моментов. А у них был только один удар, хотя, конечно, они все равно показали очень высокое качество игры.

В раздевалке была тишина, никто не говорил ни слова. 

Мольде - Зенит

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-30-ole-gunnar-sulsher-eto-byla-ochen-khoroshaya-igra.htm

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