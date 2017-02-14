Николас Ломбертс: "Популярность "Зенита" в Бельгии растет"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс заявил, что не факт, что он сможет сыграть против "Андерлехта". Напомним, что питерцы встретятся с "Андерлехтом" в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится в Брюсселе 16 февраля.

– "Зенит" работает на базе сборной Бельгии. Нет ощущения, что с вами происходит сейчас нечто необычное: тренировочный лагерь тот же, а партнеры другие?

– Есть немного. С одной стороны, чувствую себя как дома, с другой вроде бы и в гостях. Но все равно приятно находится в том месте, где на твоих глазах выросли сильные игроки сборной Бельгии. Тот же Витсель, например. Еще сюда в Тюбиз должна приехать моя супруга. Эффект того, что находишься дома, это тоже усиливает.

– К вам в Тубиз уже приезжали гости из Гента – взять автограф и сфотографироваться.

– Был удивлен, когда папа с сыном проделали для этого в свой выходной путь в сто километров. Рад, что люди до сих пор отдают должное моей карьере. Приятное воспоминание об этой встрече останется и у них, и у меня.

– Уезжая, эти папа и сын, поклонники "Гента", пожелали победы "Зениту" в матче с "Андерлехтом". Это типично для Бельгии – и в еврокубках болеть против принципиального соперника?

– Нет. Исключение составляют разве что фанаты "Андерлехта" и "Брюгге". Но мне нравится, что популярность "Зенита" в Бельгии растет. Видимо, сказывается, что часто здесь играем в еврокубках.

– Не так давно "Зенит" играл в Лиге чемпионов с "Гентом". Теперь снова с "Андерлехтом". Какой соперник лично для вас более интересный?

– Конечно, "Гент". Все-таки я в нем играл, а в "Андерлехте" – никогда. И потом, тогда была Лига чемпионов, сейчас – Лига Европы. Ощущение не то, если честно. И потом не факт, что сейчас удастся выйти на поле. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Ломбертса