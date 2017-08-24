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22:40 24 августа | Футбол — Лига Европы

Невероятный перфоманс фанатов "Црвены Звезды" перед матчем с "Краснодаром"

Четверг. Белград. "Црвена Звезда" - "Краснодар" - 2:1. Предматчевый перфоманс сербских болельщиков. Фото AFP
Четверг. Белград. "Црвена Звезда" - "Краснодар" - 2:1. Предматчевый перфоманс сербских болельщиков. Фото AFP
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Болельщики "Црвены Звезды" перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром" устроили перфоманс в честь дружбы Сербии и России.

На трибуне за воротами фанаты выложили головы орлов, олицетворяющие гербы государств, которые располагались на фоне флагов двух стран.

Напомним, что первая игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу российского клуба.
 

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Краснодар"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Снежик

а южная гвардия разве что разборки с галицким провела в первом матче

23:44 24 августа

Jean4

А наши в Краснодаре ничего не подготовили, ну кроме поддержки фратрии ЦЗ =)

23:16 24 августа

green-euro

русские и сербы братья навек

23:03 24 августа