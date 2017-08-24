Невероятный перфоманс фанатов "Црвены Звезды" перед матчем с "Краснодаром"

Болельщики "Црвены Звезды" перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром" устроили перфоманс в честь дружбы Сербии и России.
На трибуне за воротами фанаты выложили головы орлов, олицетворяющие гербы государств, которые располагались на фоне флагов двух стран.
Напомним, что первая игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу российского клуба.
Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Краснодар"
Перфоманс на матче 🇷🇺🇷🇸Црвена Звезда - Краснодар pic.twitter.com/f07Ud6GDGw– Mikhail Beard (@Ru1Moscow) 24 августа 2017 г.
Снежик
а южная гвардия разве что разборки с галицким провела в первом матче
23:44 24 августа
Jean4
А наши в Краснодаре ничего не подготовили, ну кроме поддержки фратрии ЦЗ =)
23:16 24 августа
green-euro
русские и сербы братья навек
23:03 24 августа