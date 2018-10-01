13:27 | Футбол — Лига Европы

Немецкая бригада арбитров обслужит матч "Спартак" - "Вильярреал"

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Немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом обслужит матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Вильярреалом", информирует официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Зиберта будут Ян Зайдель и Майк Пикель. Дополнительные помощники - Харм Осмерс и Бенджамин Кортус. Четвертый рефери - Кристиан Гиттельманн.

"Спартак" выступает в группе G вместе с "Вильярреалом", "Рапидом" и "Рейнджерс". В первом матче группового этапа Лиги Европы красно-белые в гостях проиграли "Рапиду" (0:2).

Спартак - Вильярреал

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