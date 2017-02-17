Налду: "Не могу сказать, что быстрый гол в ворота "Фенербахче" расслабил "Краснодар"

Защитник "Краснодара" Налду остался доволен игрой команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (1:0). По его словам, кубанцам необходимо сыграть в таком же стиле в ответном поединке.

- После зимней паузы тяжело было входить в игру, - сказал Налду в интервью клубной пресс-службе. - Для нас было очень важно победить дома. Мы сделали это, и, надеюсь, ответная игра будет для нас не менее позитивной по результату. Быстрый гол, безусловно, важный фактор. Но не могу сказать, что он нас как-то расслабил. "Фенербахче" - мощная команда, и мы ждали от нее быстрых атак, старались плотно держать соперника и сохраняли концентрацию все 90 минут и в компенсированное время тоже.

Наш соперник был силен, все знают имена футболистов "Фенербахче". Но мы выполнили работу на 100 процентов и не дали соперникам себя проявить. Если так же сыграем в ответной встрече, пройдем дальше.