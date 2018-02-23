Наиль Измайлов: "С самого начала знали, что "Спартаку" будут не рады в Бильбао"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов отметил, что ожидал провокаций от болельщиков "Атлетика" перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы, который завершился победой российского клуба 2:1. Напомним, что перед началом встречи произошло столкновение болельщиков, в результате которого было задержано три россиянина.
– Мы с самого начала знали, что нам будут не рады в Бильбао, – цитирует "Р-Спорт" Измайлова. – Сначала в прессе появились выдуманные "страшилки" о болельщиках "Спартака", потом марши местных радикальных группировок, показательно усиленные меры безопасности. Было очевидно, что будут провокации. Что, собственно говоря, и произошло. И конечно, когда на тебя нападают, ты вынужден защищаться.
Надо, безусловно, тщательно разбираться в случившемся. Но обратите внимание на то, как проходят матчи и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы в России, в Москве. В частности, недавно проходил матч с "Атлетиком" в Москве. Все эти матчи прошли в атмосфере гостеприимства, безопасности и комфорта для болельщиков.
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"Варварство. Будет ли безопасно на ЧМ в России?" Испансие СМИ – о трагедии в Бильбао
Platinum1991
Англо-сакские, в доску демократические, АТИРОССИЙСКИЕ "игры" вокруг ЧМ 2018 года в России продолжаются! Испанские СМИ раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков! Это стоило ОЖИДАТЬ в предверии чемпионата мира по футболу в России! Наши болельщики подверглись нападению испанских ультрас, а испанский футбольный официоз сваливает эти провокации, испанских ультрас, на российских болельщиков! Сначала в испанской прессе, как по заказу, появились выдуманные "страшилки" о российских болельщиках и болельщиках "Спартака". Потом российскими НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМИ были организованы марши местных радикальных УЛЬТРАПРАВЫХ группировок. Полиция Бильбао показательно ВИРТУАЛЬНО, якобы принимала усиленные меры безопасности, хотя, на самом деле, местная полиция ХАЛАТНО бездействовала и не препятствовала провокациям испанских УЛЬТРАС против российских болельщиков. СРАЗУ было очевидно, и это очень бросалось в глаза, что будут провокации и что они были ЗАРАНЕЕ кем-то умело спланированы и организованы. Что, собственно говоря, и произошло. Это подтверждено ходом всех этих СПЛАНИРОВАННЫХ провокаций против российских болельщиков. А загадочная смерть в больнице полицейского только подлила масла в огонь. В загадочной смерти полицейского в больнице, испанцы, БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО и КЛЕВЕТНИЧЕСКИ, обвинили наших российских болельщиков! И даже эта СЛУЧАЙНАЯ смерть полицейского в больнице была использована испанцами и провокаторами для организации БЕСЧИНСТВ испанских УЛЬТРАС против российских болельщиков! А ведь совсем недавно проходил матч с "Атлетиком" в Москве и другие зарубежные команды играли в наших городах, но таких бесчинств НЕ БЫЛО, потому что были приняты НАДЛЕЖАЩИЕ меры безопасности нашими полицейскими. Все эти матчи прошли в атмосфере футбольного гостеприимства, радушия, безопасности и комфорта для западных болельщиков. Вот и делайте выводы, как в предверии мирового чемпионата в России, летом этого года, англо-саксы проводят и ОРГАНИЗУЮТ против России всевозможные спортивно-политические провокации! Следовательно: - Стихийно провокации, против российских болельщиков, не проходят. Их умело и целеНАПРАВЛЕННО организуют англо-сакские кураторы и ПРОВОКАТОРЫ, и хорошо ими оплачиваются! А потом ещё и СМИ западных стран, тиражирует эту КЛЕВЕТУ и ОБМАН, и массово обалванивают западных граждан антироссийской ИСТЕРИЕЙ!!! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
23:57 23 февраля