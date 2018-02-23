Наиль Измайлов: "С самого начала знали, что "Спартаку" будут не рады в Бильбао"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов отметил, что ожидал провокаций от болельщиков "Атлетика" перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы, который завершился победой российского клуба 2:1. Напомним, что перед началом встречи произошло столкновение болельщиков, в результате которого было задержано три россиянина.

– Мы с самого начала знали, что нам будут не рады в Бильбао, – цитирует "Р-Спорт" Измайлова. – Сначала в прессе появились выдуманные "страшилки" о болельщиках "Спартака", потом марши местных радикальных группировок, показательно усиленные меры безопасности. Было очевидно, что будут провокации. Что, собственно говоря, и произошло. И конечно, когда на тебя нападают, ты вынужден защищаться.

Надо, безусловно, тщательно разбираться в случившемся. Но обратите внимание на то, как проходят матчи и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы в России, в Москве. В частности, недавно проходил матч с "Атлетиком" в Москве. Все эти матчи прошли в атмосфере гостеприимства, безопасности и комфорта для болельщиков.

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