На матче с "Зенитом" смогут присутствовать до 200 болельщиков минского "Динамо"

До 200 болельщиков минского "Динамо" смогут побывать на ответном матче квалификации Лиги Европы против "Зенита" в Санкт-Петербурге. Согласно решению УЕФА, эта игра должна пройти без зрителей.

- Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что в соответствии со ст. 73 Дисциплинарного регламента УЕФА на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды, обладающие билетами на предстоящий поединок, - информирует официальная группа минчан Вконтакте. - Таким образом, сообщаем вам, что гостевому сектору в Санкт-Петербурге - быть! Билеты на матч "Зенит" - "Динамо" будут продаваться непосредственно перед началом встречи возле стадиона "Петровский".

Матч состоится 16 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

"Зенит" - "Динамо": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция - в 20.00