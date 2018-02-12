На матч ЦСКА в Белграде осталось менее тысячи билетов

На матч 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" – ЦСКА проданы почти все билеты. По состоянию на вечер понедельника в кассах их оставалось уже менее тысячи, и все они наверняка будут реализованы в день встречи. Билеты для болельщиков армейцев будут продаваться во вторник за три часа до стартового свистка у входа в гостевой сектор.

Напомним, что стадион "Райко Митич" официально вмещает 55 538 зрителей. По словам генерального директора белградского клуба Звездана Терзича, сербы надеялись продать 52 тысячи билетов и заработать 1,2 миллиона евро. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" - ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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