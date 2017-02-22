18:33 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Мирча Луческу: "Заявили Цаллагова, а не Молло в Лигу Европы из-за Хави Гарсии"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" объяснил, почему Молло не был заявлен на турнир, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. В первом матче "Андерлехт" победил со счетом 2:0. Ответная игра состоится завтра.

– Молло не заявлен на Лигу Европы? Сомневаетесь в его пригодности для такого турнира?

– Это очень хороший игрок. Я уже объяснял, почему мы заявили тех, кого заявили. Мы могли внести в список только троих – Ивановича и Эрнани, которого мы приобрели на позицию Витселя. Почему мы выбрали Цаллагова? – Хави Гарсия часто получает желтые карточки, может быть дисквалифицирован, и у нас не будет другого футболиста на эту позицию. Поэтому и выбрали Цаллагова. Сожалею, что в список не попали Лунев и Молло, но таков регламент. Больше трех новых игроков мы не могли заявить. Уверен, что в начале чемпионата оба покажут себя с лучшей стороны. И Лунев, и Молло – отличные игроки.

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