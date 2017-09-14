"Милан" разгромил "Аустрию", Силва оформил хет-трик

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы "Милан" в гостях разгромил "Аустрию" - 5:1. В составе красно-черных трижды отличился нападающий Андре Силва и по разу забили полузащитники Хакан Чалханоглу и Сусо.

В параллельной игре группы D АЕК в гостях одержал победу над "Риекой" - 2:1. Все 90 минут на поле в составе греческой команды провел экс-защитник "Краснодара", "Алании" и "Томи" Огнен Враньеш. Также в старте гостей появился бывший форвард "Рубина" Марко Ливая, но он был заменен в концовке встречи.

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа D

"Аустрия" (Австрия) - "Милан" (Италия) - 1:5 (0:3)

Голы: Хакан Чалханоглу, 7 (0:1). Андре Силва, 10 (0:2). Андре Силва, 20 (0:3). Боркович, 47 (1:3). Андре Силва, 56 (1:4). Сусо, 63 (1:5).

"Аустрия": Хаджикич, Вестерманн (Боркович, 42. Глухакович, 86), Кляйн, Марчинко, Кадири Мохаммед, Хольцхаузер, Прокоп, Зербест, Ли Чин Хен (де Паула, 74), Фелипе Пирес, Моншайн.

"Милан": Доннарумма, Сапата, Антонелли, Абате, Бонуччи, Романьоли (Музаккьо, 74), Билья, Хакан Чалханоглу, Кессье (Бонавентура, 62), Калинич (Сусо, 62), Андре Силва.

Предупреждения: Кессье, 37. Кадири Мохаммед, 58.

Судья: Гезюбюйок (Голландия).

14 сентября. Вена. Стадион "Эрнст Хаппель".

"Риека" (Хорватия) - АЕК (Греция) - 1:2 (1:1)

Голы: Манталос, 16 (0:1). Элез, 29 (1:1). Христодулопулос, 62 (1:2).

"Риека": Прскало, Вешович, Элез, Жупарич, Жута, Брадарич, Мишич (Матей, 81), Гавранович (Малеш, 59), Горгон, Квржич (Акости, 73), Эбер.

АЕК: Анестис, Чосич, Враньеш, Элдер Лопеш, Бакакис, Юханссон, Манталос, Симоэш, Христодулопулос (Айдаревич, 78), Клонаридис (Бакасетас, 60), Ливая (Араухо, 86).

Предупреждения: Мишич, 39. Брадарич, 42. Элдер Лопеш, 64. Симоэш, 71. Араухо, 87.

Судья: Битон (Шотландия).

14 сентября. Риека. Стадион "Руевица".