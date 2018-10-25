"Милан" проиграл "Бетису" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (1:2). Победный гол забил полузащитник Джовани Ло Сельсо.
Лига Европы
Группа F
"Милан" (Италия) - "Бетис" (Испания) - 1:2 (0:1)
Голы: Санабрия, 30 (0:1). Ло Сельсо, 55 (0:2). Кутроне, 83 (1:2).
"Милан": Рейна, Сапата, Романьоли, Калабрия, Билья (Бертолаччи, 80), Бонавентура, Лаксальт, Бакайоко (Сусо, 46), Игуаин, Борини (Кутроне, 46), Самуэль Кастильехо.
"Бетис" (Испания): Пау Лопес, Барраган, Сидней, Бартра, Манди, Фирпо, Каналес, Виллиам Карвалью (Феддаль, 90+2), Ло Сельсо, Санабрия (Лорен Морон, 79), Леон (Тельо, 67).
Предупреждения: Романьоли, 31. Игуаин, 45+1. Каналес, 45+2. Ло Сельсо, 80. Пау Лопес, 86.
Удаление: Самуэль Кастильехо, 90+4.
Судья: Найхайс (Голландия).
25 октября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
"Олимпиакос" обыграл "Дюделанж" (2:0).
"Дюделанж" (Люксембург) - "Олимпиакос П" (Греция) - 0:2 (0:0)
Голы: Торосидис, 66 (0:1). Йорданов, 81 - в свои ворота (0:2).
"Дюделанж": Бонфуа, Бишевац, Шнелль, Йорданов, Эль-Хрити (Кения, 74), Премпе, Круска, Стелвиу (Синани, 51), Кутюрье, Штольц (Мелисс, 65), Тюрпель.
"Олимпиакос П" (Греция): Жозе Са, Торосидис (Эльабделлауи, 69), Вукович, Кутрис, Сиссе, Фортунис, Бухалакис, Камара, Науэль Лейва (Натхо, 78), Герреро (Христодулопулос, 18), Поденсе.
Предупреждения: Камара, 35. Кутюрье, 56. Христодулопулос, 74.
Судья: Хюсейин Гечек (Турция).
25 октября. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".